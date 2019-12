Mobilisation syndicale modérée pendant les fêtes en région toulousaine

Pas de trêve de Noël pour les opposants à la réforme des retraites. L'intersyndicale, CGT, FO, FSU et Solidaires, appelle en effet à des "actions locales" jusqu'à la fin de l'année. Coupures de courants, barrages filtrants, actions de gratuité : chacun est libre d'agir à sa guise selon ses disponibilités, limitées avec les vacances

On n'est pas là pour embêter les gens alors je ne pense pas qu'il y aura des barrages filtrants. On ira plus vers des barrages "économiques" ou des opérations de gratuité sur les péages ou dans le métro — Alain Motes, Solidaires / Sud Santé Sociaux 31