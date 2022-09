Charbuy : à la découverte du robot de maraîchage

Semis, désherbage, récolte, etc. Au mois d'août dernier, Anaïs Sanjuan, maraîchère à Charbuy, au nord-ouest d'Auxerre, a testé un robot autonome pour l'aider dans son travail. Un mois plus tard, c'est l'heure du bilan.

Et si des robots autonomes s'occupaient de nos parcelles ? Si cette technologie est encore rare, elle existe bel et bien en France. En août, elle a fait ses premiers pas dans l'Yonne, à Charbuy, au nord-ouest d'Auxerre, dans l'exploitation maraîchère d'Anaïs Sanjuan, "Le jardin des vignes blanches".

Là-bas un robot s'est occupé des semis de carottes, puis du désherbage des rangées de légumes. Un mois plus tard, la chambre d'agriculture de l'Yonne, à l'origine de cette expérience, organisait chez Anaïs Sanjuan une journée découverte de cette nouvelle technologie.

Une quinzaine de personnes écoute les explications d'Honoré Dacquenois (à droite), responsable commercial chez Naïo technologie, l'entreprise à l'origine du robot. © Radio France - Antoine Comte

Mais d'ailleurs, à quoi ressemble-t-il ce robot ? Prenez une grande brique blanche et verte électrisée, rajoutez quatre roues, une antenne GPS et une petite herse de désherbage à l'arrière. Maintenant imaginez le avancer, avec un petit bruit sourd. Et vous aurez devant vous le petit robot OZ440.

L'engin est actuellement en train de désherber une parcelle de carottes sous les yeux d'une quinzaine de curieux venu l'observer. Honoré Bacquenois, responsable commercial chez Naïo technologie, l'entreprise à l'origine de l'engin, fait les présentations : "Vous allez pouvoir adapter dessus tout un tas d'outils. Des planteuses, des semoirs, des outils qui permettent de désherber, de buter les cultures, ou encore de vous accompagner lors de la récolte".

C'est comme s'il y avait quelqu'un dans le champ à notre place

Sur le papier, ça fait rêver. Et sur le terrain alors ? Voilà ce qu'en pense Anaïs Sanjuan, seule maraîchère de l'Yonne à avoir déjà testé le petit robot : "Ca économise du temps déjà. Pour désherber la parcelle de carottes à la main on mettrait une matinée et avec lui, c'est une heure. On le programme, ça se fait tout seul et nous on part faire autre chose".

Un atout, non négligeable, alors que le secteur peine à recruter. "C'est un bon point car trouver du personnel, c'est de plus en plus compliqué, explique Anaïs Sanjuan, qui s'est lancée dans le maraîchage en janvier 2022. On en a de plus en plus besoin pour nous soulager. Ca évite de se casser le dos. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans le champ à notre place".

Une vraie avancée pour le bio, moins pour le côté humain ?

Et le bio dans tout ça ? Est-ce compatible avec cette mécanisation toujours plus intense ? Parfaitement selon la maraîchère : "Là les carottes sont bio, on ne rajoute aucun traitement. C'est semé et désherbé avec le robot. L'avenir est devant moi".

Parmi les personnes venues assister à la démonstration d'OZ440, on trouve d'autres maraîchers. C'est le cas de Joël Defert. Avec son fils Yoann, il s'occupe de la "Ferme Vézelay Terroirs", à Saint-Père. Est-il convaincu par ce robot ? Sa réponse est mitigée : "Sur le côté biologique, c'est une vraie avancée. Ca permet de ne plus avoir de contact avec la chimie en mettant de côté les engrais et les pesticides. Physiquement et même moralement, ça va permettre de se sentir mieux en accord avec les sols."

Un prix d'achat élevé, à environ 35 000 euros

Mais le soixantenaire émet toutefois quelques réserves : "On est obligé de passer par la mécanique et la robotisation pour pallier le manque de main d'œuvre. On préférerait faire travailler des gens, histoire qu'ils gagnent leur vie en travaillant la terre mais on a des difficultés à recruter, regrette Joël Defert. C'est triste mais ça ne dépend pas de nous. En tenant compte de la situation actuelle, le robot est donc l'avenir de la profession. On a pas le choix, car la rentabilité doit être là aussi".

Un avenir au prix élevé, puisque pour s'offrir le robot de maraîchage, il faut débourser près de 35 000 euros. Un investissement conséquent, pour lequel le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté propose une aide financière à hauteur de 30 % du prix d'achat.