Mobilités douces en Mayenne : Ride Eco ouvre ses portes à Chateau-Gontier-sur-Mayenne

La prise de conscience avait démarré avant la crise sanitaire, notamment dans les grandes villes, mais les périodes de confinement ont fini le travail : nous sommes de plus en plus nombreux à opter pour des mobilités douces, vélos, trottinettes, skate etc... On a vu, lors du premier confinement, alors que bon nombre de voitures étaient laissées au garage, que les taux de pollution avaient considérablement chuté. D'où cet engouement. C'est peut-être ce qui explique que, malgré ce troisième confinement, Benoit Meignan ouvre, malgré tout, son magasin Ride Eco, à chateau-Gontier-sur-Mayenne.

Ride Eco à Chateau-Gontier-sur-Mayenne - Benoit Meignan

Un service de réparation pour moins jeter

"Ride Eco propose une gamme large de produits de sport et mobilités urbaines, avec trottinettes, skates, paddle ( pour aller sur l'eau)", explique Benoit Meignan," mais aussi des vélos électriques, des trottinettes électriques ou des vélos cargos pour transporter les enfants (ou les courses, au choix) et tous les accessoires qui vont avec". Ride Eco propose également un important service de réparation " car pourquoi jeter quand on peut réparer?"

Le magasin est ouvert au 19 avenue du Maréchal Joffre, à Chateau-Gontier-sur-Mayenne. Son gérant compte créer des emplois le plus rapidement possible. Toutes les informations sur le site du magasin.