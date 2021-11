Mobilitix, spécialiste des engins de mobilité électrique, a déménagé au Mans pour se développer

Un mois après son déménagement, le nouveau magasin de Mobilitix au Mans sera officiellement inauguré ce mercredi soir, rue Gambetta. Pour ce spécialiste des mobilités électriques, c'est l'occasion d'étoffer son offre et se rendre plus visible.

Le nouveau magasin Mobilitix au Mans sera officiellement inauguré ce mercredi 10 novembre dans la soirée. Cette enseigne, spécialiste des engins de mobilité électrique, était auparavant implantée près de la gare avant de déménager fin septembre dans la rue Gambetta. De 40m², le magasin est passé à 350 m² et en a profité pour étoffer son offre.

"L'activité se développant, on voulait proposer autre chose que du gyro-roue ou de la trottinette électrique", précise le manceau Bertrand Faivre, co-fondateur de l'enseigne. "Du coup on a ouvert sur le scooter électrique, la moto électrique, le tri-porteur, et si on arrive à en avoir, sur le vélo électrique." Mais c'est surtout l'occasion d'avoir une meilleure visibilité : "le centre-ville est plus propice à démontrer l'utilité de ces engins auprès d'une clientèle plus variée que les voyageurs de la gare."

Le service et la réparation

Si pour le moment, le professionnel constate une augmentation de la fréquentation, difficile de mesurer l'impact sur les ventes. "Après, il y aussi un effet saisonnier important, le mois d'octobre n'est pas vraiment propice à ces engins, et encore moins le mois de novembre. On verra ça en mars", explique Bertrand Faivre. Dans un marché florissant, Mobilitix mise sur le moyen et haut de gamme.

"Dans la mesure où on propose de réparer les trottinettes et de fournir des pièces détachés, il nous est difficile de vendre les mêmes produits que la grande distribution", ajoute-t-il. "La moindre réparation prend facilement un mois, alors que nous on essaye de réparer dans la journée ou au maximum dans les trois jours."

Des trottinettes électriques Setram ?

Mais ce déménagement ne marque pas la fin du développement de l'entreprise au Mans, puisqu'elle est actuellement en discussion avec la Setram, le réseau de transport en commun de la métropole. "Notre idée est de proposer une flotte de trottinettes électriques à la location pour les usagers, un peu comme ce qu'elle propose déjà pour les vélos électriques", développe le co-fondateur de Mobilitix. "On travaille activement là-dessus avec les élus et les services de la mairie pour avoir une offre de location longue durée."