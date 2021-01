Mochila Etcetera : la nouvelle agence d’excursion dans les Landes privilégie les rencontres et le local

Mochila : c’est sac à dos, en espagnol. Catherine Le Maout, originaire de Duhort Bachen, est une passionnée de voyage et de découvertes. Et grâce à son concept, on peut voyager en restant dans la région. Son agence d’excursions propose de visiter autrement les Landes, le Gers et les Pyrénées Atlantiques. Elle a voulu, avec sa nouvelle entreprise, mettre en avant, et partager sa passion du voyage et de la découverte. Malgré un contexte économique compliquée, Catherine Le Maout s’est dit qu’il fallait aller de l’avant, que l’on ne resterait pas infiniment dans cette situation-là.

On a besoin de rêve, de voyage, de découverte.

Son agence est ouverte, mais ne peut encore fonctionner en raison du contexte : cependant, elle sait qu’elle pourra pratiquer « demain », et au moins, quand tout cela s’arrêtera, elle sera prête.

Interview de Catherine LeMaout de Mochila Etcetera, pour la Nouvelle Eco, à écouter ici.

La région est propice à la découverte

On est dans une période « où partir loin c’est compliqué », le manque de projection comme ça, selon Catherine Le Maout, « cela privilégie le local. » Autour de nous, nous avons un beau patrimoine, très riche. Catherine s’appuie dessus. Dans un premier temps, elle privilégie des excursions tournées vers le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui. Concrètement, cela se traduit par une découverte d’une ville ou d’un village avec son aspect historique, en comptant sur l’accompagnement de l’Office de Tourisme de la commune en question. Et pour aller plus loin dans le concept, elle organise des rencontres avec des artisans ou des exploitants pour évoquer le patrimoine d’aujourd’hui.

D’autres thèmes sont possibles :

La nature et les jardins, avec par exemple une sortie au courant d’Huchet, ou encore dans une bergerie du Pays Basque.

Le savoir-faire et la tradition, avec la course landaise, le rugby, la faïence de Samadet…

Et bien entendu la gastronomie, avec le canard, le porc ou encore le vin.

Le local, c’est mon ADN

Rencontre et partage : les atouts de l’agence

Mochila Etcetera s’appuie autour du partage, de la rencontre, de la découverte explique Catherine Le Maout. Et dans cette approche, elle privilégie les petits groupes. Elle ne se voyait pas partir avec des groupes de 50 personnes, aller à un endroit, descendre, monter, repartir, sans aucun contact. « Je voulais des petits groupes pour que, entre nous se soit conviviale, qu’on puisse discuter dans le minibus, se connaitre, créer un lien. »

Une démarche inclusive, accessible à tous

Pour ces excursions, Catherine Le Maout utilise un minibus, et elle besoin de l’aménager pour le rendre accessible à tous. Parce que sa démarche se veut « inclusive » : elle souhaite par exemple mettre en place un espace pour un fauteuil roulant, des barres de montées et des marchepieds électriques, mais aussi mettre à disposition pour les tout-petits le matériel nécessaire comme la poussette, tapis à langer, le siège auto...pour cela, elle a lancé une campagne de financement participatif.

