Mode : vos vieux vêtements vous rapportent de l'argent grâce à Patatam à Hastingues

Patatam collecte des vêtements d'occasion et les revend en grande surface et chez des marques spécialisés

Patatam est l'un des leaders européens du traitement de la mode de seconde main depuis 2013 à Hastingues. Plus de 100 personnes collectent, trient et remettent en état les vêtements donnés. Une fois ce travail effectué, ils sont revendus soit en grande surface, soit dans des boutiques spécialisées. La marque landaise a décidé de se différencier des autres friperies, en aidant les acteurs de la distribution à se diriger vers ce mode de consommation plus vert. Ils ont donc ouvert des rayons de seconde main à prix très bas, dans plusieurs enseignes. Patatam propose également une vente en ligne de ses produits.

Vous pouvez acheter à manger, en déposant vos vêtements en point relais - Eric Gagnaire, fondateur de Patatam à Hastingues

Comment donner les vêtements que je n'utilise plus ?

Pour donner les vêtements que l'on ne porte plus, il y a deux solutions. Tout d'abord en passant par le site internet. Il est également possible de les céder dans des points de ventes partenaires. Dans certains magasins, vous pourrez récupérer un sac avec un code, il faudra ensuite l'activer sur le site de Patatam, mettre dans ce sac les vêtements que vous ne portez plus, et les déposer dans un point relais. À la fin, vous recevrez un bon d'achat, valable dans le magasin partenaire.

