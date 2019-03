Modernisation du quartier de la gare de Niort : "projet phare de la décennie 2020" pour Jérôme Baloge

Niort, France

La gare de Niort accueille plus d'un million de voyageurs par an. "La gare est indispensable au développement économique de notre territoire donc on ne peut pas avoir une gare aussi importante pour nous et laisser le secteur dans cette situation-là", constate le maire de Niort et président de la communauté d'agglomération du Niortais Jérôme Baloge.

Acquisition de terrains

Un projet de modernisation est donc sur les rails. Il en est encore à ses débuts avec l'acquisition des terrains et d'anciens bâtiments. Il en a été question ce lundi lors du conseil d'agglomération de la CAN. "On est en train de préempter l'ancienne usine Christol à Goise, un ancien garage de l'avenue de Paris. On l'a fait aussi sur l'avenue de la gare pour d'autres bâtiments. On le fera demain sur d'autres emprises SNCF avec lesquelles on est en discussion", liste Jérôme Baloge. Il y a aussi le site de l'ancien Greta "qui deviendra un espace prioritairement pour le logement".

Parallèlement, un travail a été mené avec un cabinet d'études "pour avoir les grandes orientations stratégiques", poursuit l'élu. L'enjeu est important en terme de logements. Mais aussi économiquement. Jérôme Baloge cite l'intérêt d'entreprises tertiaires ou du numérique. "On mesure l'impact aujourd'hui de Niort Tech [l'accélérateur de start-up] par des volontés d'entreprises de revenir au coeur de ville et sur le secteur de la gare. Le projet gare est le projet phare de la décennie 2020", estime-t-il.