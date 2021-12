Modification des horaires des guichets à la gare de Montpellier: la CGT dénonce un pas vers le tout digital

Si vous voulez prendre un TER ou un TGV au guichet à partir du 3 janvier, il va falloir regarder de plus près les nouveaux horaires. Concrètement, si vous voulez prendre un TER, vous pourrez vous y rendre de 7h30 à 18h45, du lundi au vendredi. De 8h à 18h45 le samedi et de 11h15 à 18h15 le dimanche et jours fériés. Mais attention, les horaires d'ouvertures seront différents si vous voulez votre place dans un TGV. Cette fois, les guichets sont ouverts de 10h30 à 17h 30, du lundi au samedi et de 11h15 à 18h15 le dimanche et jours fériés.

Des modifications perçues comme un vrai casse-tête pour les membres du syndicat CGT, qui récoltaient ce jeudi des signatures pour leur pétition. "Un usager qui voudra prendre son billet pour le premier TGV de 5 heures ne pourra pas le prendre en gare s'il souhaite payer en espèces ou par chèque. Concrètement, il devra se tourner vers une borne digitale où seules les cartes bleues sont acceptées. On le voit aujourd'hui avec les différentes crises, où de plus en plus de personnes rencontrent des difficultés bancaires. Ces personnes-là, comme d'autres qui font face à la fracture numérique, je pense aux personnes âgées par exemple vont subir une différence de traitement. Il s'agit là d'un désengagement de la SNCF. Elle ne répond pas aux exigences d'un service public", déplore Sébastien Boudesocque, le secrétaire général CGT des cheminots à Montpellier.

Le syndicat assure également qu'avec cette mesure, deux emplois seront supprimés.

Un aller simple vers le tout digital ?

Mais derrière ces changements d'horaires, le syndicat y voit une énième étape vers le tout digital et donc la disparition des guichets dans l'enceinte de la gare montpelliéraine. Une crainte qui laisse indifférent en partie les plus jeunes comme Agathe, une étudiante. "J'utilise déjà l'application donc cela ne va pas changer grand-chose", précise la jeune fille. C'est en revanche du côté des plus anciens que la perceptive d'une disparition des guichets inquiète. Pour beaucoup encore, le virage vers le digital n'a pas été pris. Nadine, 70 ans a d'ailleurs fait comme toujours, se rendre au guichet avant de prendre le train pour Dijon ce jeudi. "Je suis un peu inquiète de ne plus pouvoir à terme utiliser les guichets. Là, ils m'ont proposé une carte senior. Je ne suis pas sûre qu'on m'aurait suggéré cela sur le site internet", précise la septuagénaire.

En plus du service, et du contact humain que Christophe apprécie, l'homme de 81 ans n'a tout simplement pas le choix de passer par les guichets puisqu'il n'a pas internet chez lui. Alors il n'aura qu'une possibilité, passer par les bornes automatiques. "Je pourrais le faire, même si je suis vieux. Seulement je connais bon nombre de proche qui eux ne savent pas s'en servir. Donc je pense que ce serait très grave qu'il n'y ait plus aucune possibilité d'avoir un contact physique avec un vendeur", peste-t-il.

Afin d'éviter ce scénario, le syndicat CGT envisage un mouvement de grève avant les fêtes.