Gaël, 22 ans, pirate et prince charmant à Europa Park

Gaël Ottmann a trouvé un job d'été loin d'être banal : il travaille à Europa Park comme comédien. En prince, ou en pirate, il déambule dans les allées du parc pour faire rêver les visiteurs.

Si certains étudiants travaillent l'été comme serveur ou animateur de colonie, Gaël Ottmann, lui, fait dans l'originalité. Il travaille tous les étés comme comédien à Europa Park.

Le job idéal

Il y a sept ans, alors qu'il n'avait que 16 ans, Gaël répond à une annonce sur le site d'Europa Park. "Je suis passionné de théâtre et j'adore ce parc. Y travailler comme prince ou pirate c'était le job d'été idéal pour moi." Depuis, l'étudiant en commerce international travaille à Europa Park tous les ans de juin à septembre. Lorsque Gaël a informé ses parents du boulot qu'il avait trouvé, "ils étaient surpris," raconte le jeune homme. "Mais ils étaient aussi conscients que c'était exceptionnel," confie Gaël.

Pour Gaël et les 300 comédiens qui travaillent à Europa Park, le site est une immense scène à ciel ouvert. Chaque artiste laisse courir son imagination. Parfois muet , parfois loquace. "En prince, je dois faire preuve d'élégance, en pirate, je suis plus brut de décoffrage," confie Gaël. Il n'y a que les centaines de photos prises chaque jour avec les visiteurs qui ne changent pas. En sept ans de pirate et de prince charmant, Gaël ne s'en est jamais lassé. "Il n'y a pas un jour qui se ressemble. On joue des rôles différents, on côtoie des visiteurs de différentes nationalités et avec des réactions différentes." Surtout que le parc est divisé en de nombreux univers thématiques et géographiques différents.

Un millier de postes à pourvoir

A propos de son salaire, le jeune comédien reste discret, idem en ce qui concerne son temps de travail : "On fait ce job par passion, parce qu'on aime aller au contact des gens et voir briller les yeux des enfants." Le parc non plus ne communique pas sur les rémunérations de ses employés. Chaque année, environ un millier de jobs d'été sont à pourvoir entre l'animation, la restauration et l'hôtellerie. En fonction des postes, un bon niveau d'allemand n'est pas forcément requis.