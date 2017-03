"Moi Présidente, je baisserais les charges des entreprises" #4

Marie N’Ganga est chef d’entreprise à Metz, elle co-dirige l’enseigne de restauration rapide Picnics. « Moi présidente, je baisserais les charges de 10 à 20% ».

Marie N’Ganga est une chef d'entreprise messine, associée à la tête de l’enseigne de restauration rapide Picnics. Elle dirige trois restaurants à Metz. L'emploi et les charges sont les domaines qui lui tiennent à coeur.

« Si on nous baissait les charges, on pourrait participer davantage à l’emploi. On est 10 dans l’effectif et j’aimerais embaucher quatre personnes. Donc si on nous baissait les charges de 10 ou 20%, ce serait possible. On aimerait également augmenter les salaires, mais on ne peut pas, vu le coût du travail. Et c’est dommage. Je n’ai pas compris pourquoi on a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires ».

