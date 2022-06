"Moins 50% ou rien" : pour les soldes d'été à Tours, les clients veulent de gros rabais

En pleine inflation, les consommateurs se ruent-ils sur les soldes, à la recherche de la bonne affaire ? Ce n'est pas le sentiment donné ce mercredi 22 juin, en fin de matinée, dans le centre-ville de Tours. Pas de ruée évidente sur les magasins, pas de bousculades. Dans sa boutique rue Marceau, Sandrine en sourit. "C'est le désert pour moi, le désert, vraiment" déclare la commerçante, qui a pourtant étiqueté de nombreux produits, savons, accessoires, cosmétiques, pour signaler un prix réduit.

Comment expliquer ce manque d'enthousiasme ? Sandrine a plusieurs idées. "Il y a une multitude de promotions tout au long de l'année, plein de ventes privées, en plus aujourd'hui il fait chaud et humide." La conversation est interrompue par l'entrée d'une fidèle cliente, qui profite d'une réduction sur ses produits préférés pour faire le plein. Mais Sandrine, indépendante, ne peut pas se permettre de faire de trop gros rabais, comme ceux affichés non loin de là, sur la façade d'une grande enseigne. "En période de solde on a le droit de vendre à perte mais 70%, ce serait carrément donner de l'argent sur ce que j'ai acheté !" résume Sandrine.

Les démarques à plus de 50% déjà affichées dans certains magasins

Pourtant ce sont les promotions les plus importantes qui attirent. Dans une boutique de prêt-à-porter, une cliente indique qu'en-dessous de 50% de réduction, elle ne s'intéressera pas aux produits. "C'est ce que j'espère trouver, le minimum. Comme je n'ai besoin de rien... c'est moins 50% ou rien!" Laurence l'a bien compris. Cette gérante de plusieurs boutiques profite de stocks importants, accumulés pendant les deux années de pandémie, pour casser les prix dès le premier jour. Dans une de ses boutiques, c'est moins 50% sur tous les produits ! Une première pour elle. "On ne fait pas ça d'habitude, on était souvent à moins 30%, on différenciait les produits mais là, on déstocke."