Moins d'éclairage public et d'illuminations de Noël à Orléans pour faire des économies d'énergie

Pour réduire sa facture énergétique durant l'hiver, la ville d'Orléans présente ce mercredi 26 octobre un plan d'économies d'énergie qui va concerner tous les Orléanaise. D'abord parce que l'éclairage public sera coupé, à partir de la fin novembre, entre minuit et cinq heures du matin sauf sur certains secteurs. Entre la mi-mai et la fin août 2023, les lumières seront même coupées toute la nuit dit la mairie.

Pas d'illuminations de Noël rue Jeanne d'Arc

Autre mesure phare : les décorations de Noël seront illuminées un peu plus tard que d'habitude, du 24 novembre au 2 janvier. Il n'y aura même aucune décoration rue Jeanne d'Arc cette année. Le marché de Noël et sa grande Roue resteront illuminés mais pas en journée et moins longtemps le soir. L'éclairage de la cathédrale d'Orléans sera coupé à 20h. "On fait des coupes franches mais on n'a pas le choix" explique Romain Roy, l'adjoint en charge de la transition énergétique. "On parle de plusieurs millions d'euros d'augmentation de la facture si on ne bouge pas nos habitudes".

Chauffage et eau chaude coupés dans les gymnases

Les efforts de réduction des coûts vont également peser sur les clubs sportifs de la ville qui utilisent les équipements. La ville d'Orléans compte en effet couper le chauffage et l'eau chaude dans les gymnases "sans pénaliser la pratique sportive" dit-elle. "Les gymnases seront fermés pendant les vacances de Noël. La température de l'eau du complexe nautique de la Source sera abaissée d'un degré, et surtout, le bassin nordique à l'extérieur sera fermé en décembre pour six mois."

Le bassin nordique du complexe nautique de La Source va fermer pendant six mois © Radio France - Patricia Pourrez

L'USO Foot, qui utilise le Stade de la Source, est appelée à réduire la durée et l'intensité de l'éclairage, et la ville demande aux autres clubs de renoncer aux rencontres nocturnes le samedi soir. C'était pourtant une volonté du Rugby Club Orléans, au stade des Montées, depuis le début de la saison.

Les agents de la ville et de la métropole d'Orléans sont également mis à contribution, les bureaux ne seront chauffés que de 8h à 18h. Toutes ces mesures doivent permettre à la ville de dépenser 1,6 millions d'euros de moins que prévu dans les mois à venir. "On pense que 90% des mesures que nous proposons vont être les bonnes, mais cela va demander des réglages sur d'autres. Si on se trompe, on reviendra en arrière, si on ne se trompe pas, ces bonnes habitudes prises en hiver seront pérennisées" ajoute Romain Roy.