Moins de 300 entreprises liquidées en 2022 dans la Loire

Il y avait de quoi être inquiet pour nos entreprises ligériennes : explosion des coûts de l'énergie, des matières premières, une inflation qui fait baisser les commandes et puis bien entendu, une pandémie. Mais dans ce contexte infernal, les sociétés de la Loire ont tenu bon, d'après les récents chiffres du tribunal de commerce de Saint-Étienne .

Une année similaire à 2019

Après des années exceptionnellement basses en 2020 et 2021 (respectivement 191 et 157 liquidations judicaires), 2022 a compté 267 liquidations judiciaires. C'est assez proche des 307 procédures de 2019 et c'est aussi moins, alors que beaucoup de professionnels pensaient que le nombre de fermetures allait exploser après la crise sanitaire, que certaines entreprises allaient se retrouver en difficulté au moment de rembourser leur PGE (prêt garanti par l'État) contracté pour passer la crise.

Mais les remboursements des PGE ont commencé, une grosse vague d'entreprises devait entamer le paiement de leurs échéances à partir du printemps 2022. Et il semble qu’à Saint-Étienne, comme ailleurs en France, les entreprises n’ont pas tant de mal que ça à rembourser : d’après la Fédération bancaire française (FBF), seulement 4 % des entreprises en France rencontrent des difficultés pour rembourser le PGE.

Le cas particuliers du BTP

Dans le secteur du BTP, malgré la hausse des matières premières, il n'y a pas non plus de situation alarmante pour le moment. Adrien Dessailly, président de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) dans la Loire, estime qu'environ 40 % des entreprises ligériennes ont dû rogner sur leurs marges pour éviter de faire exploser la facture. Une adaptation qui ne met pas ces sociétés en péril, "on ne va pas dire qu'on dépose tous le bilan, dit-il, mais par contre, ça va rogner sur la marge jusqu'au moment où ça va lâcher. J'espère vraiment que 2023 sera une année à la baisse sur l'inflation, ce qui normalement est prévu. Parce que ça va être compliqué si ça dure encore pendant un an ou deux ans."