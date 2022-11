Moins de 9 euros par jour pour se nourrir, s'habiller : insupportable constat du Secours Catholique en Mayenne

Les personnes que le Secours Catholique de la Mayenne rencontre n'ont pas plus de 9 euros par jour pour se nourrir, se laver, s'habiller détaille, dans un communiqué, Marc Bonnet, président de la délégation départementale. C'est le terrifiant constat dressé par les 560 bénévoles de l'association humanitaire qui accompagnent 2.400 personnes fragiles, isolées ou étrangères dans notre département. Les deux-tiers vivent même sous le seuil d'extrême pauvreté.

Ce jeudi 17 novembre est publié le rapport annuel du Secours Catholique sur la pauvreté. "Nous devons changer la donne. Si les aides de l'Etat sont utiles, elles sont trop souvent ponctuelles et insuffisantes. Deux ans après la crise sanitaire, la moitié des ménages rencontrée par le Secours Catholique dispose d'un 'reste à vivre' de moins de 5 euros par jour et par personne" se désole Marc Bonnet qui pilote 26 équipes et 560 bénévoles en Mayenne.