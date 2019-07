Moins de chômeurs en Normandie : l'embellie profite à toute la région

Normandie, France

En un an le taux de chômage a baissé de 0,6% en Normandie. Une baisse qui concerne en premier lieu l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime, même si, bonne nouvelle, tous les départements normands sont concernés. Avec des situations qui au départ sont contrastées puisque le "record" revient à la Manche avec seulement 6,5% de demandeurs d'emplois quand ce taux culmine à 9,7% en Seine-Maritime.

Le taux de chômage reste plus élevé en ex Haute-Normandie

Globalement, le taux de chômage reste plus élevé en ex Haute-Normandie qu'en ex Basse-Normandie. Par exemple, si l'on compare Caen à Rouen, le nombre de demandeurs d'emplois est près d'un point en-dessous dans la préfecture du Calvados.

Taux de chômage au 1er trmiste 2019 par zone d'emploi - Souce : INSEE, taux de chômage localisés

Si l'on compare les bassins d'emplois, le taux de chômage reste particulièrement élevé au Havre (10,9%) alors qu'à l'opposé les secteurs d'Avranches, Saint-Lô ou Coutances sont en-deçà des 7%. La Manche où le taux continue à fortement baisser, alors qu'il se contracte ces derniers mois dans les secteurs de Lisieux et d'Alençon. Mais, au risque de se répéter, on retiendra que le nombre de chômeurs recule sur l'année écoulée (chiffres arrêtés au 31 mars) dans les tous secteurs de la région. Et c'est bien ce que retiendront en premier celles et ceux qui ont retrouvé un emploi.