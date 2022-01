Le retour du télétravail est un "troisième confinement" selon le président de l'UMIH en Mayenne

Eric Jouanen est le gérant du restaurant la Bastide d'Elva à Changé et le président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Mayenne.

Le rétablissement du télétravail obligatoire , au moins trois jours par semaine depuis lundi 3 janvier, mis en place par le gouvernement face à l'explosion des contaminations au Covid-19, a déjà des conséquences sur les restaurants. En Mayenne, la baisse de la fréquentation se fait sentir et inquiète les restaurateurs.

Eric Jouanen, le gérant du restaurant la Bastide d'Elva à Changé et le président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Mayenne (UMIH), estime la baisse de sa clientèle de 50% depuis le début de la semaine. "On sent un gros frein de notre activité, surtout le midi", dit-il. Le restaurateur n'hésite pas à parler de "troisième confinement". Un confinement "des gens qui travaillent dans les bureaux" selon lui.

Il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps - Eric Jouanen, président de l'UMIH en Mayenne

Pour Eric Jouanen, le télétravail n'aurait pas du être imposé et chaque entreprise aurait pu s'organiser "au cas par cas". "Il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps", s'inquiète-t-il. D'autant que le mois de décembre a été également difficile pour lui. "Il y a eu aussi beaucoup d'annulation en décembre. On pensait que les gens allaient se rattraper en janvier pour les festivités mais finalement il n'y a rien eu de tout ça", déplore le restaurateur qui raconte recevoir en revanche de nombreuse commandes pour des plateaux-repas ou de plats à emporter.

L'annulation des vœux des villes ou des entreprises a également été un coup dur pour les restaurants. "On patauge un peu dans la semoule. On dirait qu'on est dans la neige et qu'on a du mal à tracter", raconte-t-il. Lui qui se dit d'un naturel optimiste assure qu'en cette période, "on tend le dos".