Moins de clients, et peu d'aides de l'Etat : en Indre-et-Loire, les garagistes vivent eux aussi la crise

Un garage sur trois pourrait mettre la clé sous la porte cette année à cause des conséquences de l’épidémie de Covid-19, c’est le résultat d’une enquête menée par le site comparatif Vroomly.

Ces établissements sont bien restés ouverts, au contraire des restaurants et des bars, et c’est justement l’un des aspects du problème ! La plupart n’ont pas perdu assez de chiffre d’affaires pour pouvoir bénéficier des aides gouvernementales, et dans le même temps ils ont vu passer beaucoup moins de clients du fait du télétravail.

On a pas fait un seul bus de l'année, pas un ! - Arnaud Cadon, le patron du garage

A Civray-de-Touraine par exemple, au garage du château, les voitures se succèdent dans la station service, et pourtant, le propriétaire Arnaud Cadon n’a pas l’habitude d’un tel spectacle. L’hiver normalement, ce sont plutôt les touristes du château de Chenonceau, à quelques centaines de mètres de là, qu’il voit défiler.

"Là en période hivernale, c'est beaucoup de japonais, de chinois, beaucoup d'étrangers qu'on ne voit plus. On a pas fait un seul bus de l'année, pas un ! Alors que d'habitude, on fait peut-être au minimum 50 bus à l'année".

On rentre dans aucune case - Sandra, qui gère la comptabilité

Plus de 50% de perte de chiffre d’affaires dans sa station service l’an dernier. Une fréquentation aussi en baisse dans son atelier. Moins de panne en effet, moins d’accident avec le télétravail. Et quasiment aucune aide pour passer le cap ! Comme le commerce reste ouvert, les pertes ne sont pas assez importantes pour pouvoir en bénéficier.

Sandra gère la comptabilité. "On arrive quand même à s'en sortir car l'activité reste ouverte, donc à part le chômage partiel qu'on a pu mettre un petit peu en place pour minimiser la casse, on a rien, on rentre dans aucune case à ce niveau là ! La trésorerie en subit les conséquences, on est obligés de faire attention aux dépenses, on s'en sort comme on peut".

Dans ce garage, la reprise est espérée pour le printemps. Si ce n’est pas le cas déplore le patron, lui n’exclut pas de devoir licencier certains de ses huit salariés.