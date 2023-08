Moins de climatisation, éclairages économes : des commerces marseillais passent à la sobriété énergétique

Parmi les 4 500 commerces du centre-ville de Marseille, certains s'engagent à diminuer leur consommation d'énergie. Dans le cadre de son "plan de sobriété énergétique", le gouvernement recommande, entre autre, de maintenir la climatisation à 26 degrés et pas en dessous à l'intérieur des boutiques et d'éteindre les enseignes lumineuses dès la fermeture.

Le Centre Bourse fait des efforts

Le Centre Bourse, par exemple, travaille à sa baisse de consommation depuis l'année dernière. Cette semaine, un comité d'experts et d'acteurs du groupe Klépierre, qui détient le centre commercial, s'est réuni pour établir un plan d'action censé faire diminuer par deux la consommation d'énergie du Centre Bourse.

"Par exemple, on a constaté que certaines enseignes n'éteignaient pas leurs climatisations et leurs lumières à la fermeture du centre commercial, ça n'a aucun intérêt. Donc on va les avertir et travailler tous ensemble avec ce type de petites actions pour faire baisser cette consommation", explique Agnès Panetta, la directrice du Centre Bourse.

Certaines boutiques du centre-ville s'engagent

Dans le centre-ville de Marseille, de plus petites boutiques font en sorte, elles aussi, de baisser leur consommation. Le magasin Alpina La Montagne, dans la rue Saint Ferréol, a changé entièrement ses néons pour passer à un éclairage led, moins consommateur d'énergie. "Concernant la climatisation, on fait en sorte de la garder à 24 degrés et de bien fermer la porte du magasin" rajoute Christophe, le gérant.

Dans le commerce de maillots de bain de Cathia, rue de Rome, la clim fonctionne, mais à petite dose. "On essaye de trouver le juste milieu. Les clientes qui essayent des bikinis ici ne peuvent pas le faire tranquillement s'il fait 30 degrés dans la boutique. Il faut quand même un certain confort."

Pour d'autres, l'écologie est loin d'être une priorité. Dans le magasin de lingerie d'Eric, c'est musique à fond, clim à fond et porte ouverte toute la journée. "Le confort du client est prioritaire. Donc c'est pas grave si on paye plus cher, du moment qu'il y a plus de ventes", et il insiste : "la porte, c'est comme un mur. Si je la laisse fermée, les clients n'entendent pas la musique et ont moins envie d'entrer dans le magasin".

La logique d'Eric dépasse complètement Gwénaëlle, 22 ans, qui aime faire les magasins en centre-ville. "Je ne comprends pas du tout. Je préfère avoir chaud dans un magasin plutôt que de consommer dans une boutique qui n'est pas respectueuse de l'environnement", témoigne la jeune femme.