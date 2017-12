Mont-de-Marsan, France

Impossible d'imaginer des fêtes de fin d'année sans foie gras ! Pourtant avec les dernières crises de la grippe aviaire qui ont touché les exploitations du Sud-Ouest et particulièrement celles des Landes, le vide sanitaire qui a suivi, c'est un fait : il y a moins de foie gras cette année dans les rayons.

Moins de foie frais

Mais pas question de parler de pénurie pour Marie-Pierre Pé, directrice générale du Cifog, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Elle reconnaît tout de même qu'il y a un manque pour le foie cru, celui qu'on achète pour préparer sa terrine soi-même. "Le foie frais de canard vient des animaux qui ont pu être élevés et gavés depuis la reprise de la production, c'est-à-dire depuis le 29 mai. Cette remise en reproduction s'est faite de façon graduée car il manquait des animaux et c'est ce qui explique le manque de production aujourd'hui", explique-t-elle.

D'après le Cifog, la production de canards est en chute de 20% cette année par rapport à l'an dernier et même de près de 40% par rapport à 2015.

Même les plus grands producteurs sont touchés. Fabien Chevalier, directeur général de la maison Lafitte à Montaut, l'affirme : "En foie cru, on peut estimer que la disponibilité habituelle a baissé de 15 % à 20%. Tous les stocks ont été mis à mal." Mais il relativise : "On a du foie gras à vendre, que ce soit de la conserve, du mi-cuit, de la semi-converse ou du produit surgelé, il y a ce qu'il faut pour servir le client. Juste un conseil : n'attendez pas le dernier moment pour acheter votre foie gras !"

Hausse des prix

Forcément, qui dit moins de foie gras, dit prix en hausse. "Entre 10% et 15% de hausse sur le foie frais", selon Fabien Chevalier. Dans la boutique Lafitte de Mont-de-Marsan, le foie de canard cru et déveiné se vend en ce moment à 53 euros le kilos, c'est quatre ou cinq euros de plus par rapport à la même période, l'an dernier.

"Cette hausse n'est pas forcément liée à la baisse des stocks, mais plutôt à l'augmentation de nos coûts de revient. Le fait qu'on a réalisé beaucoup de choses pour lutter contre l'influenza aviaire, à la fois en élevage chez nos producteurs et dans nos entreprises", explique le directeur de Lafitte à Montaut.