Moins de fruits mais de meilleurs prix pour les producteurs de pêches des Pyrénées-Orientales

D'abord un constat : une pêche sur deux produites en France provient des Pyrénées-Orientales (en moyenne près de 100.000 tonnes par an). C'est dire le poids économique de cette récolte chaque été dans le département et, cette année, les producteurs catalans ont le moral. "A cause du gel, la production est globalement en recul de 20 % cette année dans le département mais nous nous en sortons mieux que dans le reste de l'Europe", analyse Jean-François Not, président de la coopérative Ille Fruits, l'une des plus grosses coopératives de France.

Suite à ce manque de pêches et nectarines sur le marché européen, les prix se sont envolés pour atteindre des niveaux jamais vus pour les producteurs. "On a passé une saison qu'on avait pas connue jusqu'à présent, avec des prix soutenus tout au long de la récolte. Les fruits ont été très correctement rétribués. Avant le conditionnement, on peut dire que le brut de cueille était autour de un euro le kilo pour les producteurs", poursuit Jean-François Not sur France Bleu Roussillon.

Récolte "galère" à cause de la situation sanitaire

Mais si les producteurs des Pyrénées-Orientales se frottent les mains, la crise sanitaire leur a aussi offert de sérieux maux de tête. "La situation sanitaire a été encore plus marquée que l'an dernier, soupire Jean-François Not. Ce nouveau variant Delta a beaucoup touché les jeunes, or ce sont des jeunes qui travaillent chez nous comme saisonniers."

Au sein de la coopérative, des chaînes entières ont dû se mettre à l'arrêt après que plusieurs salariés aient été testés positifs. "Leurs collègues étaient alors placés d'office à l'isolement car cas-contacts... On a alors galéré toute la saison avec pas mal d'heures supplémentaires pour ceux qui pouvaient encore travailler."

La situation était alors tellement préoccupante que Jean-François Not a, le temps d'une journée, transformé la coopérative en centre de vaccination. "Nos salariés n'avaient pas forcément eu le temps de se faire vacciner. On a donc monté, avec les pompiers, un centre de vaccination éphémère."