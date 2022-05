Moins de légumes, plus de céréales, chasse aux promos : comment les Français s'adaptent à l'inflation

Face à l'inflation, les Français changent la composition de leur chariot de courses : ils achètent moins de fruits et légumes et davantage de céréales, moins chères malgré une forte hausse des prix. L'inflation touche trois fois plus les ménages modestes que les autres, explique une économiste.

Face à l'inflation, qui va continuer à accélérer en mai selon l'Insee, les consommateurs français changent leur manière de consommer : dans leur chariot de courses, moins de légumes et de fruits, mais davantage de céréales, plus de dates courtes et de produits en promotion, et des stocks de produits de base en prévision d'une hausse des prix encore plus sévère. En avril, l'inflation avait attient 4,8% de hausse sur un an, selon l'Insee. Sur franceinfo ce vendredi, l'économiste Pascale Hébel, spécialiste de la consommation et directrice du département Consommation du Credoc, a décrypté ces tendances.

La consommation de fruits et légumes en baisse

Pascale Hébel a d'abord rappelé que la consommation avait baissé au premier trimestre de cette année. "On observe des changements sur les habitudes de dépenses", note-t-elle : "les prix augmentent trop, donc on baisse la consommation alimentaire, c'est la variable d'ajustement." Elle a rappelé le rôle de la hausse des prix de l'énergie, "25 à 30% d'augmentation des carburants, de l'électricité et du gaz", sur le budget des Français. Chez les plus modestes, on supprime aussi des fruits et des légumes. "On voit déjà une baisse une baisse de consommation de fruits et légumes alors que ça avait augmenté", explique l'économiste, qui déplore les effets sur la santé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Priorité aux céréales, aux dates courtes et aux promos

En conséquence, "On mange différemment", explique-t-elle : "On ne va pas manger moins de calories, mais on va manger des produits qui ont des prix au kilo plus faibles. C'est-à-dire qu'on mange plutôt des céréales, malgré le fait que ce sont les produits sur lesquels il y a des fortes hausses. Ça permet de manger moins cher", rappelle-t-elle.

"On va aussi essayer de chercher de plus en plus de promotions, aller dans des lieux d'achat où les prix vont être plus bas. Autre stratégie qui prend de l'ampleur, "On va aussi moins gaspiller", explique l'économiste : "On va soit acheter des produits avec des dates limite de consommation très très longues pour ne pas les jeter, ou au contraire aller dans des magasins qui ont des prix très bas parce que les dates de fin de consommation sont très très proches. "Il y a vraiment des stratégies déjà mises en place depuis au moins le début de l'année", résume la spécialiste.

Ruée sur les rayons avant une hausse des prix cet été

L'économiste explique aussi la ruée sur certains rayons, comme l'huile, non pas par une crainte de pénuries, mais par une anticipation des hausses de prix. "Les Français anticipent qu'il va y avoir une inflation d'ici l'été, ils ont compris le cycle économique et surtout l'impact de la guerre en Ukraine", décrypte Pascale Hébel. "Ils s'y préparent, c'est pour ça qu'on a des pénuries dans les magasins : ils vont stocker des produits qui coûtent moins cher aujourd'hui que demain, car cet été, ces produits seront plus cher."

à lire aussi Pénurie d'huile : dans les Landes certains supermarchés demandent de limiter les achats

Une inflation trois fois plus forte pour les ménages modestes, les zones rurales plus touchées

La baisse de pouvoir d'achat frappe évidemment davantage les ménages les plus modestes. "C'est vraiment la spécificité de cette crise", poursuit Pascale Hébel. En effet, l'augmentation des prix touche les produits qui sont beaucoup plus consommés par les ménages les plus modestes." L'économiste cite une étude du cabinet Astéres, qui indique que "l'inflation est trois fois plus forte pour les 20% de ménages les plus modestes, car le poids de l'énergie dans le budget est beaucoup plus fort chez les plus modestes.

Une hausse qui touche aussi beaucoup plus "ceux qui sont dans les zones rurales, par rapport à ceux qui vivent dans les très grandes agglomérations comme Paris". Pour elle, ces inégalités territoriales vont encore accroître les inégalités en terme de pouvoir d'achat.

Les achats de produits ménagers en baisse

Autre conséquence de l'inflation, les Français repoussent à plus tard les achats les plus coûteux, comme les produits d'électroménager : "des secteur sur lesquels ont va se restreindre dès qu'il y a une très forte baisse du pouvoir d'achat", explique Pascale Hébel. "Les biens durables, tous les achats d'équipement ménager qui étaient en très forte hausse commencent à ralentir", indique-t-elle.