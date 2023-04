Moins de nitrites dans la charcuterie : les professionnels alsaciens ont pris les devants

Les charcutiers sont priés de baisser le taux de nitrites dans leurs jambons, rillettes et autres saucisses de 20% à 25% d'ici la fin avril, c'est ce que le gouvernement a annoncé dans un plan d'action présenté fin mars aux professionnels. Car cet additif, qui permet de donner sa couleur rosée au jambon et qui permet de conserver plus longtemps la charcuterie, est dangereux pour la santé. En juillet dernier, l'agence sanitaire française, l'Anses, a confirmé le lien entre consommation de nitrites et cancers .

ⓘ Publicité

Des professionnels, artisans et industriels, qui, pour la plupart, n'ont pas attendu pour prendre ce tournant, explique Jacqueline Riedinger-Balzer, la présidente des bouchers-charcutiers d'Alsace : "On est à environ 80 mg/kilo. On a déjà remplacé le nitrite par du sel normal, on a trouvé l'équilibre. Il faut juste faire de la pédagogie, expliquer aux clients que nos produits sans nitrites se conservent moins longtemps" ajoute la bouchère*.*

Même discours chez les industriels alsaciens, à l'image de l'entreprise Festein d'Alsace, basée à Obernai qui emploie 90 personnes. Elle a déjà développé un jambon sans nitrite pour l'un de ses clients restaurateur et sortira une chipolata sans nitrite pour cet été. Surtout, l'équipe recherche et développement travaille pour proposer d'ici septembre-octobre une alternative sans nitrite pour tous les autres produits du catalogue. Deux personnes y travaillent quasiment à plein temps.

"On serait fous de ne pas aller dans le sens de l'histoire"

Des changements qui ne sont pas sans conséquences selon Vincent Darcas, le directeur général : "ça baisse de manière assez significative la date limite de consommation, car l'une des premières fonctions du nitrite est de maintenir dans le temps le produit en empêchant la flore bactérienne de se développer. Par exemple, un produit qui a 30 jours de DLC va descendre à 25 ou 24 jours. Donc si on met ça en place, il nous faut l'accord de nos clients et être sûrs de vendre plus vite."

L'entreprise doit aussi mettre au point tout un nouveau process, avec une série de tests supplémentaires : "Il faut s'assurer d'avoir encore moins de contacts potentiels de bactéries avec la charcuterie tout au long de la fabrication. Une fois les produits développés, ça part à la qualité, on fait un test à cinq jours, dix jours, quinze jours d'analyse dans des laboratoires pour savoir si les bactéries ne se développent pas plus vite, pour pouvoir donner la date limite de consommation la plus juste, sans mettre en risque le consommateur."

"Pour autant, force est de constater qu'il y a une demande du consommateur, une demande du législateur, il y a une pression de la société d'une manière générale, qui est entendable. En tout cas, on serait fous de pas aller dans le sens de l'histoire" conclut le directeur général.

loading