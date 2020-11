Moins de nouveaux bénéficiaires du RSA dans le Nord qu'ailleurs

Le nombre de bénéficiaires de RSA a augmenté de 4% dans le Nord en un an

Difficile de parler de bonne nouvelle quand on évoque le Revenu de Solidarité Active mais voilà quand même un motif de satisfaction : le département du Nord est le département français qui enregistre la moins forte hausse du nombre de bénéficiaires du RSA depuis le début de la crise sanitaire. C'est ce qu'annonce ce jeudi Doriane Bécue, la vice-présidente du département du Nord en charge de l'emploi et de l'insertion et maire de Tourcoing.

Doriane Bécue, la vice-présidente du département du Nord en charge de l'insertion et de l'emploi © Corbis - Odile Senellart

Quand on compare à la même période en 2019, le nombre de bénéficiaires a augmenté de "seulement" 4% dans le Nord, contre 10% pour la moyenne nationale et 20% dans certains départements, selon Doriane Bécue. Le Nord compte aujourd'hui 106.270 foyers allocataires du RSA. La vice-présidente du département se félicite de ces bons chiffres qu'elle explique par la politique d'insertion en direction des bénéficiaires du RSA menée conjointement par le département, Pôle Emploi, la région et l'Etat.

Un accompagnement global pour les bénéficiaires du RSA

"Depuis plus de deux ans, on travaille activement avec Pôle Emploi pour trouver le maximum de réponses aux personnes qui ont en le plus besoin, c'est-à-dire les allocataires du RSA", explique-t-elle. Elle donne quelques exemples: le bénéficiaire est reçu par Pôle Emploi sur la question de l'emploi; mais il est aussi reçu par un travailleur social du département pour l'aider sur des questions comme le logement, la santé ou encore le mode de garde pour aider les bénéficiaires à pouvoir prendre un emploi.

Dans le Pas-de-Calais, on comptait 54.449 foyers bénéficiaires du RSA en sept 2020 (contre 52141 en sept 2019), et le département table sur le fait qu'ils seront 55.000 d'ici la fin de l'année. Sur une année, cela devrait représenter une hausse de 5,5%.