Une vingtaine de salariés de la Fnac de Rennes ont débrayé ce samedi 12 février, à l'appel de la CGT et Sud. Les syndicats demandent l'embauche de nouveaux salariés, de meilleures conditions de travail et une prime Covid.

"Il y a moins de salariés et plus de travail" : grève à la Fnac de Rennes

"La Fnac nous demande toujours plus avec encore moins de moyens", soulignent la CGT et Sud. Les syndicats ont appelé les salariés de la Fnac de Rennes à manifester, ce samedi 12 février : un tiers d'entre eux sont venus dénoncer leurs conditions de travail, demander des embauches et une prime Covid.

On ne peut pas consacrer suffisamment de temps aux clients

- Nicolas, vendeur à la Fnac de Rennes

"Quand vous avez une queue de six personnes et que des gens viennent vous demander des conseils depuis un autre rayon, on ne s'en sort pas, se désole Nicolas, vendeur à la Fnac de Rennes. J'aimerais pouvoir faire mon travail correctement et ne pas être épuisé en fin de journée."

"J'étais trop fatigué, pendant un mois et demi je n'ai pas pu faire de sport", Nicolas, vendeur à la Fnac Copier

"On a souvent la tête dans les bacs où sont les livres que l'on doit ranger en rayon, parfois les clients n'osent même pas nous déranger, il ont l'impression que l'on est manutentionnaire, décrit Magali, libraire à la Fnac de Rennes. Pourtant, notre cœur de métier c'est le conseil, le renseignement client."

Nathalie travaille au rayon informatique et logistique. © Radio France - Paul Sertillanges

"De plus en plus, on nous demande de vendre des services - assurances, garanties - avant de donner des conseils sur le produit, explique Nathalie, vendeuse au rayon informatique et logistique. Le travail a complétement changé car avant c'était le contraire : d'abord conseiller un produit et ensuite associer un service supplémentaire si nécessaire."

Selon les syndicats, en 15 ans, le nombre de salariés a chuté d'un tiers : 101 en 2007 contre 67 aujourd'hui.