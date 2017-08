Moins de touristes cet été à Hauteville-sur-mer : "l'interdiction de pêche à pied est pénalisante"

La fréquentation est en baisse au mois d'août dans les campings d'Hauteville-sur-mer. Pointée du doigt notamment : l'interdiction de pêcher les coquillages fouisseurs (coques, palourdes...) en vigueur depuis le 1er mai 2017, dans ce secteur.

Les élus hautais le craignaient : la fréquentation touristique a diminué cet été à Hauteville-sur-Mer. Pas de chute vertigineuse, mais "des annulations de réservations dans les deux campings municipaux", raconte Jacques Duret, le maire. "Le mois de juillet a été équivalent à celui de l'année dernière, grâce notamment à une très belle météo les quinze premiers jours. En revanche en août, nous constatons une baisse de fréquentation de 10%." Les restaurants de cette station balnéaire font le même constat. "Il y a une diminution, que j'ai ressentie surtout en juillet", analyse Sarah Bousquet gérante du Skipper.

En cause : la météo mais aussi l'interdiction de pêcher certains coquillages. "Beaucoup de familles ont l'habitude de venir ici, gratter quelques coques et se promener. Mais comme c'est interdit cette année, je pense qu'elles privilégient d'autres plages voisines", commente la restauratrice. "Cette interdiction est pénalisante", juge jacques Duret.

L'interdiction de pêche à pied nuit au tourisme. Reportage.

Interdit d'aller aux coques et aux palourdes

Depuis le 1er mai 2017, la Préfecture de la Manche interdit de pêcher les coquillages fouisseurs, c'est à dire les coques, les palourdes, les praires ou encore les yams dans le secteur d'Hauteville-sur-mer et Annoville. Des niveaux trop élevés de la bactérie Escherichia Coli, bactérie qu'on trouve dans les matières fécales, sont relevés dans ce secteur situé au sud du havre de la Sienne. Or les bivalves les filtrent mal et du coup, cela les rend impropre à la consommation. L'interdiction est en vigueur jusqu'au 31 janvier 2018 et pourrait être renouvelée si la situation persiste.

Quelle est la source de la pollution ?

"Il y a un ou des pollueurs. Il faut absolument qu'on trouve l'origine de cette pollution car ça ne peut pas durer", martèle le maire d'Hauteville-sur-mer. Plusieurs hypothèses sont soulevées : les épandages de lisier, les déjections des moutons de pré-salés ou encore des dysfonctionnements de la station d'épuration. Des analyses sont en cours sur les réseaux d'eaux usées notamment et une nouvelle réunion est prévue en septembre avec les représentants de l'Agence régionale de santé.

Jacques Duret, le maire d'Hauteville-sur-Mer : "il faut absolument qu'on trouve l'origine de cette pollution"

Interdit de se baigner pendant les grandes marées

Préventivement, les communes d'Hauteville et Montmartin-sur-mer ont décidé d'interdire la baignade sur leurs plages pendant les grandes marées à partir du lundi 21 août, 18h, pour des raisons similaires. Lors des grands coefficients, la mer a tendance à lessiver les herbus ce qui renforce la présence de la bactérie.