Moisson des brasseurs : trois brasseries alsaciennes vous font (re)découvrir la fabrication de la bière

Pour la 7e édition de la Moisson des brasseurs, trois brasseries alsaciennes ouvrent leurs portes au public. Reportage à la brasserie artisanale La Saint-Pierre.

"C'est l'occasion pour nous, brasseurs, de parler de la passion qui nous anime." Cédric Rodenmacher, qui travaille à la brasserie La Sainte-Pierre, dans le Bas-Rhin, participe à la Moisson des brasseurs depuis sa toute première édition. C'est donc la septième fois qu'il ouvre au public les portes de son site de production, qui se trouve juste derrière le bar et le magasin de la brasserie. Visites guidées, ateliers, dégustations... Deux autres brasseries alsaciennes participent à l'opération jusqu'au dimanche 25 juin : la brasserie Meteor à Hochfelden et la brasserie Uberach du Val de Moder.

À Saint-Pierre, l'occasion est donnée au visiteur de découvrir un processus 100% artisanal. "Tout est fait sur place, explique Cédric Rodenmacher, qui nous fait découvrir ses immenses cuves et sa machine de mise en bouteille. On fait le brassage, on met en œuvre les céréales, on rajoute le houblon, on fait la fermentation, la mise en bouteille, les livraisons et l'implantation dans les magasins." Ici, le houblon est 100% alsacien. "On joue vraiment la carte locale", acquiesce le jeune brasseur, avant de préciser :

Le reste de mes céréales, je ne les jette pas. Je les donne à l'agriculteur du village pour qu'il les donne à manger à ses vaches, à ses poules à ses couchons. Je les revalorise.

Visite des cuves de brassage et de fermentation de la brasserie La Saint-Pierre Copier

Machine pour la mise en bouteille à la brasserie La Saint-Pierre © Radio France - Aude Raso

Ce dimanche, une visite du site de production est proposée toutes les heures. Depuis avril, la brasserie La Saint-Pierre propose des ateliers de brassage de la bière. "Et on ne se doutait que ça aurait autant de succès", s'exclame Cédric Rodenmacher. Sur la page Facebook de l'établissement, il n'y a effectivement plus aucune place de libre jusqu'à fin novembre. Si le public est majoritairement alsacien et allemand, la brasserie espère un jour attirer des touristes.