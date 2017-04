Moliens (Oise) : Kindy met deux pieds dans la campagne présidentielle

Les onze candidats à l'élection présidentielle viennent de recevoir une paire de chaussettes Kindy. La marque, en difficulté financière, veut faire parler d'elle et tenter d'attirer un repreneur. Ces chaussettes en bleu, blanc rouge ont été fabriquée à l'usine de Moliens dans l'Oise.

Qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, les onze prétendants à l’Élysée ont au moins un point en commun : ils possèdent des chaussettes Kindy. La marque, dont l'une des usines française est basée à Moliens, dans le nord de l'Oise, vient d'envoyer une paire d'une collection spéciale bleu blanc rouge à chacun pour les sensibiliser aux difficultés économiques de l'entreprise. Une procédure de sauvegarde est en cours, le groupe a jusqu'au mois d'août pour trouver un repreneur et sauver la centaine de postes du site picard.

Faire le buzz

Avec cette chaussette high-tech et conçue surtout pour la pratique sportive, Kindy promet aux candidats qu'ils pourront assurer leur marathon politique. "C'est la certitude d'éviter les ampoules, les échauffements de la peau", explique l'un de designers de cette chaussette un peu spéciale. Avec une touche d'humour, le groupe espère que les politiques seront sensibles à la cause de Kindy.

Et la parité politique est assurée. "Rassurez-vous, afin de respecter l'anatomie de vos pieds, notre chaussette droite est bien à droite et la gauche, bien à gauche", précise le groupe Kindy dans le colis qui a accompagné la paire envoyée aux candidats.

Les onze colis ont été expédiés il y a plus d'une semaine. "On n'a eu aucune réponse", dit Nathalie Crouzet, la responsable de l'usine de Moliens. Elle espère en tous cas que cette opération aura quelques répercussions. "Notre but c'est d'attirer un repreneur qui permettra à Kindy de se relever financièrement", poursuit-elle. Kindy fait face depuis plusieurs années à une baisse de ses ventes, notamment en grande distribution.