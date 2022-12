Mômine, des jouets en bois fabriqués artisanalement à Vieussan

Dans l'atelier de Francine Hanouet à Vieussan, les jouets en bois sont fabriqués à la main. Des petits animaux à roulettes qui s'emboîtent dans des grands, des dés pour découvrir les émotions avec des têtes de chiens dessinés sur les faces ou encore un jeu de l'oie.

ⓘ Publicité

Entretien avec celle qui fabrique ces jouets en bois, Francine Hanouet.

Quelle est l'originalité de vos petits animaux à roulettes en bois ?

Ce sont des modèles où vous avez la maman avec son petit qui est intégré. C'est un puzzle à encastrement et à roulettes. Le but, c'est de travailler la motricité puisqu'on va commencer à marcher avec cet animal à roulettes. Et puis, quand on sera en mouvement, on mettra une petite longe puisqu'il y a des chevaux, des hippopotames, des hérissons.

À quoi ressemblent vos jouets ?

Tous mes jeux sont en bois massif de hêtre. Pour les couleurs, c'est du crayon aquarelle. Tout est fait main.

Vous avez aussi créé des dés avec des petites têtes de chien dessus, avec une vocation pédagogique ?

Oui, c'est un jeu d'expression**.** Ce sont les six émotions de base donc on a un petit chien joyeux, un petit chien très en colère etc. Les enfants à partir de 18 mois peuvent commencer à trouver les mots et exprimer leurs besoins pour sortir d'une grande tristesse. Parfois, ça peut bien dépanner les parents.

C'est un jeu avec lequel on pourra inventer et ouvrir la parole en famille. On pourra le lancer et puis dessiner, imiter. Par exemple, si on tombe sur la case peur. Par exemple, le parent peut raconter la dernière fois où il a eu peur.

Et puis, ça va permettre à l'enfant de se rendre compte que les adultes ressentent aussi des émotions. Et trouver les mots, s'exprimer, échanger et s'amuser. Et avec les cousins, les frères et sœurs, bien sûr.

Et tout ça, c'est fait de façon artisanale. C'est vous qui le fabriquez toute seule dans votre atelier à Vieussan ?

Oui, tout est fabriqué chez moi**.** J'ai un petit bâtiment en bois dans lequel j'ai dédié une partie pour faire mon atelier. J'ai quelques machines. Toutes sortes de petites choses nécessaires pour arriver à la fin à un objet qui soit doux, qu'on ait envie de toucher, qu'on puisse manipuler sans soucis.

Où peut-on acheter vos jouets en bois dans l'Hérault ?

On peut les acheter, par exemple, à Roquebrun. Il y a une boutique d'artisanat qui s'appelle "Mon bel oranger" qui est ouvert les week-ends en ce moment. Ensuite, il y a " La Tanek ", une boutique d'artisanat à Mons la Trivalle, au pied des gorges d'Héric. Et ensuite, vous avez une épicerie bio à Saint-Chinian, "Le Marché Bio "sur la place du Marché. Et puis pour les fêtes, je suis aussi dans une autre épicerie bio qui s'appelle Terre-Mère à Bédarieux.

Le site de Mômine est en reconstruction. Pour le financer, une cagnotte Leetchi a été créée.

loading