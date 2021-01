Mon aide immobilière Landes : nouveau concept pour la vente immobilière

Mon aide immobilière est un réseau national, présent sur toute la France. Dans les Landes, le responsable c’est Clément Tréboux, agent commercial indépendant depuis 2018. Son bureau est à Bretagne de Marsan, mais ce n’est pas une agence. C’est une alternative : « Nous proposons d’aider les particuliers qui souhaitent vendre un bien immobilier, un terrain, un immeuble, sans passer par une agence. »

Rôle : accompagner et aide

Le concept s’adresse aux particuliers qui ne veulent pas passer par les agences, et qui restent entre particuliers, mais avec des moyens professionnels. L’aide et l’accompagnement consistent à prendre des photos, de proposer des visite 3D, de rédiger et diffuser les annonces, de vérifier la solvabilité des acquéreurs. Cela va de l’estimation du bien jusqu’à la signature de la vente.

ça dépoussière le marché : les particuliers deviennent acteurs de leur vente

La différence ce sont les visites. Elles sont faites par le vendeur lui-même. Le réseau « Mon aide immobilière » part du principe que le vendeur connait mieux sa maison qu’un agent ou un mandataire.

Pas de commission, mais un forfait fixe

Le constat de Clément Tréboux est que de plus en plus de particuliers ne veulent pas passer par une agence et ne veulent pas payer de frais d’agence. Avec ce concept, c’est un forfait qui demandé : un forfait de 3000€, quel que soit la valeur du bien et sa dimension. « C’est plus compétitif sur le marché de l’immobilier. » Avec cette formule, « Mon aide immobilière » se situe entre 2 créneaux : celui des agences traditionnelles et celui du « entre particuliers ».

