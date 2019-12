"Mon cher papa Noël..." Quand les opposants à la réforme des retraites font leur liste de cadeaux

Poitiers, France

La troisième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites a rassemblé mardi 17 décembre moins de monde dans le Poitou que lors du premier acte le 5 décembre.

"S'il vous plaît papa Noël, pourriez-vous convaincre notre président de la République de supprimer cette infâme réforme des retraites ? Merci père Noël !" (Sandrine, professeur des écoles)

Les forces de l'ordre ont interpellé à Poitiers trois manifestants pour outrage. L'intersyndicale a dénoncé dans la soirée "des arrestations arbitraires" et "un déploiement de moyens humains et matériels disproportionnés".

"Delevoye sans issue" "Retraite à points, retraite à poil"

A Poitiers, 10.000 personnes, selon l'intersyndicale, 3.500 selon la police, ont défilé entre la promenade des Cours et la gare. A Niort, ils étaient 5.500 selon les syndicats, 3.900 selon les forces de l'ordre. A Châtellerault, le cortège a réunit près de 2.500 personnes, 600 à Thouars et 230 à Bressuire.

"Cher papa Noël, si tu m'entends je prie très fort pour que tu me donnes une très bonne retraite avant 60 ans pour pouvoir en profiter et aussi plus d'effectifs à l'hôpital !" (Karine, aide-soignante au CHU de Poitiers)

A Poitiers, la tête du cortège, décrétée zone non-mixte, était strictement réservée aux femmes et interdite aux hommes. La manifestation a rassemblé des fonctionnaires et des salariés du privé, des enseignants, des cheminots, des personnels soignants, des lycéens et étudiants, des agents de la centrale nucléaire de Civaux, des fondeurs d'Ingrandes et puis aussi des Gilets jaunes.

"Moi je veux qu'un seul cadeau et je pense que tous les manifestants demandent la même chose : c'est le retrait de la réforme des retraites, elle n'est pas juste, elle est juste à vomir ! (Abdelhak Bigot, CGT Cheminots 86)

"La retraite à points, on n'en veut pas !" CGT Cheminot 86

La CFDT, qui manifestait pour la première fois contre la réforme des retraites, est elle favorable à la retraite à points mais rejette catégoriquement l'âge pivot, "l'âge idiot", résume Dominique Vivien, la secrétaire départementale du syndicat réformiste dans la Vienne. "Nous souhaitons que l'âge de départ reste à 62 ans, comme c'était la promesse de campagne d'Emmanuel Macron !"

"Moi j'ai demandé au papa Noël une Barbie !" (Justine, 7 ans)

En ajoutant le cadeau de la petite Justine à ceux que demandent Bruno, un Gilet Jaune de Poitiers sud, "la hausse des salaires, le Ric, l'ajout d'une dose de proportionnelle...", la hotte du Père Noël risque de craquer, craint Victorine.

"Le Père Noël aussi a le droit à des conditions de travail décentes donc on ne peut pas trop le charger, la pénibilité du Père Noël, on n'en parle pas assez" (Victorine)

"Moi je suis artisan et j'en ai marre." Pierre propose gentiment d’embaucher comme apprenti Emmanuel Macron. "Et on verra qui sera fatigué en premier à la fin de la journée."

"Il faudrait que le Père Noël mette à la disposition des salariés le 49.3 pour virer la réforme des retraites puisque c'est un recul de cinquante ans en arrière" (François, agent territorial à Châtellerault)

"Pas de trêve sans retrait", la CGT Cheminots Sud-Deux-Sèvres

Les manifestants poitevins ne semblaient pas favorables à une trêve des confiseurs durant les fêtes de fin d'année. Ludovic Murat, secrétaire de la CGT Cheminots dans le Sud-Deux-Sèvres a conditionné toute trêve au retrait du projet de loi. La secrétaire départementale de la CGT dans la Vienne n'est pas prête non plus à éteindre le bleu de chauffe.

"Des Noëls, on en a plein alors qu'une retraite on n'en a qu'une ! Cela peut être un argument pour ne rien lâcher. Et puis vous savez, quand on travaille comme moi à l'hôpital, on est sur le pont en permanence, Noël ou pas", explique Catherine Giraud.

Dans les Deux-Sèvres, une nouvelle mobilisation est annoncée dès ce jeudi 11h30 à Melle, sur la place où se situe le Pont aux roses.