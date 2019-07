Monaco est désormais totalement en 5G

Alpes-Maritimes, France

Depuis ce mardi 9 juillet, Monaco est entièrement en 5G. Le déploiement s'est fait ces derniers mois par Monaco Télécom et va permettre de dé-saturer les réseaux existants, proposer une vitesse de débit 10 fois plus rapide que la 4G et ainsi rendre possible la connexion de nombreuses applications et objets du futur dans la principauté. La technique de la 5G a été mis en place grâce aux outils du géant chinois Huawei et pose encore de nombreuses questions concernant la santé et la sécurisation de ce réseau. C'est pour ces deux raisons que le voisin français n'a pas encore véritablement mis le doigt dans ce nouveau réseau. Mais le directeur général de Monaco Télécom se veut rassurant sur les deux plans. "Nous étudions les ondes depuis 29 ans, explique Martin Peronnet. On commence à bien les connaitre et la 5G n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle onde qui si elle respecte la puissance est inoffensive."

"Garantir la confidentialité de tout ce qui est échangé"

"Sur la question de la sécurisation des réseaux, poursuit-il. Huawei, comme n'importe quel acteur du secteur des datas doit en permanence améliorer la sécurité de ses réseaux et nous à Monaco nous avons bâti une architecture autour de la 5G pour garantir la confidentialité de tout ce qui sera échangé. Nous avons même récemment effectué un audit avec le gouvernement pour s'assurer du bon niveau de sécurité de notre nouvelle couverture." La France continue elle de chercher et d'enquêter sur la sécurisation d'un réseau 5G qui serait fait à partir d'outils chinois. Xavier Niel, actionnaire majoritaire de Monaco Télécom était présent pour le lancement monégasque mais se fait très discret et prudent quand on veut lui parler d'un déploiement à plus grande échelle comme par exemple en France.