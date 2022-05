Monaco : préavis de grève des agents de sureté le week-end du GP de F1

Un préavis de grève a été voté ce mercredi annonce l'Union des Syndicats de Monaco (USM). Le personnel de contrôle des hôtels de luxe et du casino est appelé à cesser le travail samedi et dimanche alors que la Principauté organise son Grand prix de Formule 1

Un bras de fer est engagé entre le gouvernement et les syndicats de la puissante Société des Bains de Mer (SBM) qui emploie plus de 6 000 personnes. " Monaco est un pays riche sans dette alors que de nombreux travailleurs subissent la hausse de l'inflation, nous demandons des hausses de salaire" affirme l'un des représentants de l'Union des Syndicats de Monaco qui attend un geste de la direction.

Cette menace de grève concerne plus d'une centaine d'agents de sureté et du contrôle des hôtels et du Casino pour samedi et dimanche et un rassemblement est prévu à 10 H devant le magasin Zara.

Une manifestation alors que la Principauté va vivre l'un de ces évènements majeurs : le Grand prix de Formule 1. L'un des week-ends les plus chargés de l'année.

La Société des Bains de Mer est une compagnie contrôlée par l'Etat monégasque, elle emploie plus de 6 000 personnes dans l'hôtellerie, la restauration et le casino. *

57 000 personnes travaillent à Monaco dont près de 32 000 français.