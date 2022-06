Moncé-en-Belin retrouve son supermarché : "Un lieu de vie où les habitants se rencontrent"

Le retour d'un supermarché à Moncé-en-Belin. La commune sarthoise de 3.700 habitants en était privée depuis janvier 2022 et la fermeture du précédent magasin. L'ouverture de ce "Relais des Mousquetaires" est accueillie avec un grand soulagement par les habitants et les élus.

Moncé-en-Belin, commune sarthoise de 3.700 habitants était privée de supermarché depuis janvier 2022. Autant dire que l'inauguration, ce mercredi 1er juin du "Relais des Mousquetaires" était attendue avec une grande impatience. Dans les rayons fraîchement approvisionnés, certains clients avaient, dès l'ouverture, plaisir à se retrouver, remarque une retraitée qui vit à Moncé depuis une quarantaine d'années. "C'est la vie de la commune. Regardez : les gens se rencontrent, ils discutent!", souligne-t-elle. Pour la plupart des Moncéens, la réouverture d'un supermarché signe la fin des trajets en voiture pour aller faire les courses dans les communes voisines. C'est quand même plus pratique et plus économique, relève un habitant. "Avec l'essence devenue chère, cela entraînait davantage de frais", témoigne-t-il.

Pendant cinq mois, un bus pour emmener les personnes âgées au supermarché le plus proche

En caisse, quelques clients observent et se renseignent. Ils veulent être sûrs de trouver de tout et à des prix raisonnables dans cette moyenne surface, ouverte 7j/7j. "J'attendais ce supermarché. C'est formidable!", s'enthousiasme une habitante. De fait, le besoin était très net, surtout pour les personnes âgées. Pendant cinq mois, la commune a organisé pour elles les déplacements vers les supermarchés des alentours, rappelle Irène Royer, la maire de Moncé-en-Belin. "En partenariat avec le club de football, nous affrétions un petit bus pour répondre à ce manque et permettre à ces personnes de faire leurs courses un peu plus loin", se souvient l'élue.

"Les habitants ont plaisir à s’y rencontrer et à échanger"

La municipalité de Moncé-en-Belin s'est directement investie pour faciliter l'implantation de ce nouveau supermarché. "On ne pouvait pas imaginer qu'une commune de 3.700 habitants n'ait pas un minimum de services, en particulier pour ce qui touche à l’alimentation et à la vie quotidienne", affirme Irène Royer, maire de Moncé. "Le supermarché est un lieu de vie", rappelle l'élue. "On y fait ses achats. On s’y croise également. Les habitants ont plaisir à s’y rencontrer et à échanger", souligne-t-elle.

Les nouveaux gérants de ce "Relais des Mousquetaires" ont également repris la station essence. Comme le supermarché, elle était fermée depuis le début de l'année 2022.