Monde, beau temps et neige précoce : l'excellent début de saison des stations de ski catalanes

Il n'y avait qu'à voir les bouchons ce dimanche en début de soirée sur les principales routes qui descendent des stations de ski de Catalogne nord pour s'en convaincre : ces vacances de Noël ont été marquées par le retour en force des amateurs de sports d'hiver. Après la saison blanche dans les stations et leurs remontées mécaniques fermées depuis le début de la crise sanitaire, les vacanciers ont pu profiter de la neige tombée en abondance tôt dans la saison et d'une météo particulièrement douce et ensoleillée. Résultat : certaines stations ont affiché un taux de remplissage proche de 100% lors de la deuxième semaine, débutée au lendemain de Noël, traditionnellement la plus fréquentée.

Restaurants et logements pris d'assaut

"La première semaine, on était déjà à plus de 75% de remplissage, ce qui est déjà assez remarquable", détaille Christian Sarran, le responsable de la communication de l'office de tourisme de Font-Romeu. "Et à partir du 26 décembre, il y a eu une arrivée massive de vacanciers. Je pense qu'on était pas loin des 100%, soit _autour de 25 000 personnes_, sachant qu'à peu près la moitié skie."

Aux Angles, l'autre grande station des Pyrénées-Orientales, le restaurant la Fermette avait encore sa terrasse bondée à 15 heures ce dimancheaprès-midi ! Depuis deux semaines, les vacanciers plébiscitent ses raclettes, ses fondues et ses plateaux de charcuterie. "On est sur un délai de réservation sur 72 heures", raconte Matteo Martinez, qui n'en finit pas d'accueillir les clients depuis deux semaines. "Par exemple, samedi, nous avons fini le service du midi à 17h30. On a du monde en continu toute la journée, toute la journée. Et le soir, on fait deux services complets. C'est intense !" Signe supplémentaire de l'excellent début de saison, trouver un logement a parfois relevé du parcours du combattant pour les vacanciers.

Hausse de fréquentation pour tout le territoire

La hausse de fréquentation dans les stations de ski est estimée à 10% par rapport à 2019 par la direction des Neiges catalanes. "On va affiner les chiffres en regardant le traitement des ordures ménagères et la consommation d'eau, mais ce qu'on constate sur les remontées mécaniques se vérifie généralement", explique Michel Poudade, le maire des Angles et président du domaine skiable. "Et c'est une fréquentation globale ! Notre territoire est aussi attractif pour les randonneurs et ceux qui viennent se poser.

Je pense que l'an dernier, avec la fermeture des domaines skiables, des gens ont découvert la montagne autrement.

"Les communes qui ne sont pas support de stations de ski ont connu une belle fréquentation", poursuit-il. "C'est véritablement tout le territoire qui a pu en bénéficier." Et la météo se montre décidément clémente : les vacanciers sont à peine partis que la neige est attendue dans la semaine pour blanchir les sommets.