Yvetot, France

Les bars ont tiré leur épingle du jeu mais pas que. La victoire de l'équipe de France au mondial 2018 de football a donné du travail à beaucoup d'autres d'entreprises, notamment en Seine-Maritime à la société Pub Contact. Cette imprimerie basée à Yvetot a conçu toutes les banderoles aux couleurs des Bleus affichées un peu partout en France autour des écrans géants dans les zones de diffusion publique.

Les barbecues entre copains pour voir les matchs, on les passait devant les machines - Luc Marelle, directeur

En tout, sur les 1 800 demandes formulées via la site où passer commande, 750 "kits" de banderoles adaptés aux petites places comme aux immenses fan zones ont été envoyés : "Beaucoup ont dû renoncer soit pour des raisons de sécurité parce qu'ils n'ont pas eu l'aval de la préfecture ou parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour le dispositif sécuritaire. D'autres également ont renoncé parce qu'il n'y avait plus de grand écran disponible", raconte Luc Marelle, le directeur de Pub Contact.

Le site où acheter son "kit" de banderoles a été lancé en mai. Le plus petit coûtait 96 euros et pour les grandes villes, le prix était sur devis. Les commandes sont arrivées doucement et puis ça a été le rush.

La France en quart, boum, les demandes s'emballent, La France en finale, ça se ré-emballe - Luc Marelle

Tout s'est accéléré les derniers jours de la compétition, c'est le calendrier du mondial qui a dicté sa loi. Chacun se retroussait les manches avec le sourire car à l'atelier, on avait le droit de suivre les matchs pendant les heures de travail, notamment France-Uruguay qui tombait un vendredi après-midi : "On avait transformé la salle de réunion en espace un peu plus festif et pendant que les machines tournaient, on suivait le match ! À la mi-temps, on est allés recharger les machines et on a parié sur une victoire de la France. On a bien fait !"

Les employés et leur directeur ont dignement célébré la victoire des Bleus mais ils n'ont pas vraiment eu le temps de se reposer. Il y a les autres commandes laissées en attente qu'il faut terminer dare-dare avant des vacances bien méritées.