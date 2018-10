Le Mondial de l'Auto (4-14 octobre) ouvre ses portes jeudi à Paris. Le salon automobile qui fête ses 120 ans cette année attire tous les deux ans plus d'un million de visiteurs. France Bleu fait le point sur ce qu'il faut savoir pour en profiter dans les meilleures conditions.

Le Mondial de l'Auto (4-14 octobre) ouvre ses portes jeudi à Paris. Le salon automobile qui fête ses 120 ans cette année attire tous les deux ans plus d'un million de visiteurs. France Bleu fait le point sur ce qu'il faut savoir pour en profiter dans les meilleures conditions.

VIDÉO - Le Mondial de l'auto 2018 en chiffres

► France Bleu partenaire de l'événement

Les marques présentes :

27 constructeurs seront présents dont les marques de luxe Aston Martin, Jaguar, Ferrari, Lamborghini et Maserati. Plusieurs constructeurs (Volkswagen, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Ford, Nissan, Volvo, Mazda, Mitsubishi) - soit près de 40% du marché automobile européen - ont renoncé à exposer cette année à la Porte de Versailles.

Les principales nouveautés :

Au programme cette année, près d’une cinquantaine de nouveautés dont pour les voitures françaises les nouvelles Citroën C5 Aircross, Renault Kadjar ou encore la Peugeot 508 qui fait sa première apparition publique à Paris. Les motos seront exposées en même temps que les voitures.

AUDI

- Nouveau SUV E-Tron, premier véhicule 100% électrique de la marque

- Nouvelle génération du SUV Q3

- Nouvelle génération de la citadine A1

BMW

- Nouveau coupé sportif de luxe, Série 8 Coupé

- Roadster biplace BMW Z4

- Nouvelle génération du SUV X5

- M5 Competition, nouvelle variante sportive de la berline M5

- Concept car iX3 qui préfigure le futur SUV X3 électrique

- Nouvelle génération de la berline Série 3

CITROËN

- SUV C5 Aircross ainsi qu'un concept de sa future version hybride rechargeable

DS

- DS3 Crossback, nouveau SUV qui va inaugurer les prochaines motorisations électriques du groupe PSA

- DS7 Crossback E-Tense, nouvelle version hybride essence du SUV DS7

FERRARI

- 488 Pista Spider, cabriolet de course équipé d'un moteur V8 de 720 chevaux

- Monza SP1 et SP2, des monoplaces inspirées des barquettes de course des années 50

HONDA

- Nouvelle génération du SUV CR-V qui comprend une version hybride

HYUNDAI

- Nouvelle berline sportive i30 Fastback N

KIA

- Nouveau break, Kia Proceed, qui sera commercialisé à partir de 2019 sur le seul marché européen

- En première européenne, le Kia e-Niro, premier crossover du marché disponible en trois énergies alternatives (électrique, hybride ou hybride rechargeable)

LEXUS

- Coupé sportif RC 300h restylé

- Berline ES 300h, en première européenne

MASERATI

- Nouveau SUV Levante trofeo

MERCEDES

- SUV électrique EQC, première voiture de série 100% électrique de la marque

- Nouvelle génération du SUV coupé GLE

- Nouvelle génération du monospace Classe B

- AMG A35, version sportive de la compacte Classe A

- Vision EQ Silver Arrow, un concept car de monoplace sportive électrique

MINI

- Break Clubman restylé

PEUGEOT

- Peugeot 508 SW, version break de la nouvelle Peugeot 508

- Versions hybrides de la berline Peugeot 508 et du SUV Peugeot 3008, annoncées pour l'automne 2019

- Peugeot e-Legend Concept, un concept-car 100% électrique, autonome et connecté, qui réinterprète le style de la 504 Coupé

RENAULT

- Un concept de robot-véhicule premium

SEAT

- Tarraco, nouveau SUV 7 places

SKODA

- Kodiaq RS, version sportive du SUV familial

- Vision RS, concept car qui préfigure une future berline compacte

SMART

- Un concept car pour célébrer les 20 ans de la marque

SUZUKI

- Jimny, nouveau 4x4 compact

- Le SUV Vitara restylé

TESLA

- La berline électrique Model 3 dont les premières livraisons en Europe sont attendues au premier semestre 2019

TOYOTA

- Nouveau break compact Corolla Touring Sports (anciennement Auris Touring Sports)

- Nouvelle génération du SUV RAV4, en première européenne

- La berline Camry fait son retour en Europe après 14 ans d'absence

Horaires et tarifs :

De 10h à 20h. Six nocturnes jusqu'à 22h les jeudi 4 et 11 octobre, vendredi 5 et 12, samedi 6, mercredi 10.

Billet adulte : 18 euros

Billet soirée 2h : 9 euros

Billet daté (journée choisie à l'avance) : 14 euros

Billet groupe (15 personnes) : 14 euros

Billet jeune 11-17 ans : 9 euros

Billet enfant moins de 11 ans : gratuit

Lieu et accès :

Le salon se déroule au Parc des expositions de la Porte de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris. Pour vous y rendre :

• Transports en commun : les arrêts de métro les plus proches sont ceux de la Porte de Versailles (ligne 12) ou de Balard (ligne 8). Deux lignes de tramway (T2 et T3a) mènent à la Porte de Versailles ainsi que deux lignes de bus (39 et 80).

• Voiture : des parkings sont accessibles au sein même du Parc des expositions. Le parking R est situé au 2 rue Oradour-sur-Glane à Issy-les-Moulineaux et le parking F, rue Marcel Yol à Vanves.

► Achetez vos places ici ou écoutez France Bleu : des invitations sont à gagner sur l'antenne.