Mondiaux de cyclisme en Haute-Savoie : le futur vélodrome sera implanté à la Roche-sur-Foron

C'est officiel. Le futur vélodrome, dont la construction avait été annoncée dans le cadre des Mondiaux de cyclisme de 2027 , sera implanté à La Roche-sur-Foron, juste à côté de Rochexpo, le parc des expositions, annonce ce vendredi le Conseil départemental de Haute-Savoie.

"Cette infrastructure complémentaire permettra à Rochexpo de devenir le plus grand parc événementiel du nord des Alpes", indique le communiqué. Objectif de ce complexe multiactivités sportif et culturel : "accueillir des évènements de tous types et de toutes tailles, tant locaux qu’internationaux".

Un complexe de 18.000 m²

Baptisé "La Haute-Savoie Arena", le bâtiment modulable comportera notamment une salle de spectacle de 10.000 places, un espace central multiactivités de 3.000 m², mais aussi un mur d'escalade et une piste de BMX homologués (voir détail des équipements en bas de l'article). L'ensemble du site sera adapté aux disciplines handisport.

Le coût du projet au total (halle, équipements annexes, parkings...) est chiffré à 62 millions d'euros, financé par le Conseil départemental, l'Etat et la région. "Le business-modèle permettra un équilibre budgétaire, l’anneau de vitesse ne représentant que 15% de l’ensemble de l’espace multiactivités", précise le communiqué.

Livraison à l'automne 2026 ?

Quand les travaux sont-ils prévus ? "Des études sont en cours. Le permis sera déposé et instruit jusqu’à l’été 2024". Deux ans de travaux seront ensuite nécessaires "pour une préouverture à l’automne 2026". Objectif : accueillir les épreuves des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027.

La liste complète des équipements

Une salle de spectacle de 10.000 places

Un espace central multiactivités de 3.000 m²

Un mur et un bloc d’escalade homologués IFSC

Un anneau de vitesse de 250 mètres homologué UCI

Deux couloirs de course à pied intérieurs et sécurisés

Une salle de esport

Une salle de remise en forme et de musculation

Des espaces économiques : bureaux, salles de réunion...

Une piste de BMX et une piste de pump-track homologuées UCI, et une piste de ski roue, permettant la pratique du ski de fond et du biathlon "seront également adossées au bâtiment central", précise le Conseil départemental.

L'exécutif devance les critiques des opposants

La Haute-Savoie Arena sera-t-elle construite sur un terrain agricole ou sur une zone naturelle ? "Il n’y aura pas d’artificialisation des sols supplémentaire. La Haute-Savoie Arena ne sera pas construite sur des terres agricoles mais sur un parking déjà enrobé", répond le département.

"Il n’y aura pas d’artificialisation des sols supplémentaire. La Haute-Savoie Arena ne sera pas construite sur des terres agricoles mais sur un parking déjà enrobé", répond le département. Est-ce que les contraintes écologiques ont été prises en compte ? "Ce bâtiment écoresponsable vise un gain de 15% sur l’actuelle Réglementation Environnementale 2020 (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) ainsi que la couverture des besoins en chaud et froid à 100% par des énergies renouvelables (...) des parkings seront à aménager : le revêtement et la structure seront prévus de façon à limiter au maximum l’imperméabilisation et permettre l’infiltration des eaux de pluie".

