Mondiaux de surf 2017 à Biarritz : la Fédération Française accuse un déficit de 200 000€

Le président de la Fédération Française de Surf - qui organisait les championnats du monde par nation en mai dernier à Biarritz - a rencontré la ministre des sports, Laura Flessel, pour tenter de trouver une solution.

Les championnats du monde de surf par nations, qui s'était déroulés du 20 au 28 mai 2017 à Biarritz, ont rencontré un joli succès populaire notamment avec le titre mondial pour les bleus.

Mais ces mondiaux ont coûté cher, plus cher que prévu ! Un surcoût en raison du nombre accrus de participants ainsi que les mesures de sécurité imposées par l'état d'urgence. La facture pour la Fédération Française de Surf (FFS) s'élève à 1,2 million d'euros et laisse un déficit de 200 000 euros (soit 15% de son budget).

Le président de la FFS, Jean-Luc Arassus vient de rencontrer à Paris la ministre des sports, Laura Flessel qui avait fait le déplacement à Biarritz, afin d'envisager des solutions.

Jean-Luc Arassus, président de la Fédération Française de Surf, espère l'aide de l'Etat pour combler le déficit Copier

Pas de piscine à vagues à Biarritz

Alors qu'on attend la décision officielle du CIO le 13 septembre prochain, si Paris décroche les JO de 2024, Biarritz est candidate pour accueillir l'épreuve de surf tout comme Hossegor/Capbreton ou encore Lacanau. Mais elle pourrait être concurrencée par des vagues artificielles à Paris. Le président de la FFS n'y est pas favorable.

"Je serai un défenseur farouche de l'organisation de l'épreuve en conditions naturelles" - Jean-Luc Arassus, président de la FFS

Mais Jean-Luc Arassus avoue que la présence d'une vague artificielle non loin du site sélectionné sera indispensable.

"Une cague artificielle : cela fera parti du cahier des charges, ça c'est certain" - Jean-Luc Arassus, président de la FFS Copier

"Une piscine à vague n'est pas d'actualité" rétorque Laurent Ortiz, élu en charge du surf à Biarritz. La ville va jouer sur ses atouts : les vagues naturelles, l'accueil et l'attractivité. Elle pourrait également présenter une candidature commune avec Capbreton et Hossegor. Une rencontre est prévue entre élus biarrots et landais dans le courant du mois de septembre.