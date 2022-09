"MonEcowatt.fr" : le site qui va vous alerter sur la sur-consommation d'électricité en Provence

Comment surveiller sa consommation d'électricité et savoir quand il va falloir la réduire cet hiver ? Le site "MonEcowatt.fr" vous permet de voir l'évolution du réseau en temps réel et de bénéficier de conseils pratiques.

Les Français et donc les Provençaux vont être nombreux à surveiller leur consommation d'électricité cet hiver. D'abord parce que les tarifs de l'énergie sont au plus haut et qu'ils vont augmenter en 2023. Mais aussi parce que des coupures d'électricité sont craintes par le gouvernement.

La Première ministre, Elisabeth Borne, en a appelle à la sobriété écologique. Pour suivre la consommation de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, le site "MonEcowatt.fr" est recommandé en prévision de cet hiver. Vous pouvez vous inscrire à des alertes par SMS et à ce jour, 100.000 personnes sont inscrites sur la plateforme.

Des signaux de différentes couleur en fonction de la consommation

Ce matin sur France Bleu Provence, Gilles Odone, délégué régional RTE en Méditerranée, expliquait que "la population va être informée par des signaux très simples : vert, orange et rouge". La carte de la région sera en vert quand il n'y a pas de problème particulier ; elle passera en orange "quand les marges commencent à être limitées" afin d'inciter les usagers à réduire leur consommation ; et enfin en rouge "où il peut y avoir des risques de coupures partielles sur une période de deux heures maximum". Les scénarios les plus probables prévoient jusqu'à cinq jour maximum de pic en rouge en France.

Si nous n'y arrivons pas, on arrivera à des coupures partielles et maitrisées - Gilles Odone, délégué régional RTE en Méditerranée

En fonction de la météo de l'électricité du jour, les abonnés peuvent par exemple réduire leur chauffage ou reporter leur consommation en dehors des pics de demande du matin (8h-13h) et du soir vers 19h. L'idée étant d'essayer d'assurer l'équilibre au niveau national. "Si nous n'y arrivons pas, on arrivera à des coupures partielles et maitrisées", précise-t-il. Certains ne sont pas concernés comme les hôpitaux ou les centres de secours, par exemple. Il conclut : "Je vous confirme qu'il n'y aura pas de blackout, de coupure généralisée qui frapperait toute la France."