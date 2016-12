Monnaie locale : I Soldi Corsi bientôt en circulation

L'idée de la monnaie Corse, « I Soldi Corsi », fait son chemin ! L'aventure est même bien engagée puisque le comité de pilotage vient de choisir l'artiste « Kampa Felici » pour dessiner les cinq billets qui seront mis en circulation dans le courant du mois d’avril 2017.

Les cinq billets de 1, 2, 5 10 et 20 soldi sont à l'effigie de cinq personnages qui ont fait l'histoire de la Corse : Danielle Casanova, Dorothy Carrington, Sambucucciu d'Alando, Pasquale Paoli et Napoléon Bonaparte. Au verso de chacun de ces billets se retrouveront les armoiries de la Corse et les montagnes insulaires. Un marché test d'un an sera réalisé sur le grand Bastia avant d'être étendu à l'ensemble de la Corse.

Paul Pierinelli, cheville ouvrière de cette opération, considère que les choses avancent bien et que les retombées seront profitables à l'économie insulaire : « c’est une démarche qui va booster l’économie locale, qui va aider les petits producteurs, les petits commerçants. Nous avons désormais l’agrément de la banque de France. La prochaine étape, c’est la mise en place d’une charte éthique pour cette monnaie avant l’impression des premiers billets en mars ou avril ».

Un Soldu vaudra 1€ et la première émission se fera à hauteur de 300.000€. Ce qui fera d’ « i Soldi Corsi » la première monnaie complémentaire par la quantité en circulation dans l'hexagone. Ces billets, dotés de huit points de sécurité, seront infalsifiables.