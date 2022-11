Monnaie locale : la cigogne arrive à Colmar, pour favoriser les circuits courts

A Colmar, la monnaie locale "La Cigogne" vient d'être lancée . Elle va permettre aux consommateurs de payer en "cigogne" à la place des euros, dans 13 magasins différents. Un euro est l'équivalent d'une cigogne.

Il y a de l'alimentation ou encore des produits de jardin. L'idée c'est de favoriser les circuits courts et de promouvoir l'économie locale.

Vous pouvez faire vos achats dans 13 magasins différents de Colmar. Payer en monnaie locale permet à cet argent de circuler plus près de chez vous. Les euros convertis en cigogne sont placés sur un fond de garantie d'une banque éthique, elle réalise ainsi des projets éthiques.

On peut payer via une application mobile © Radio France - Guillaume Chhum

Avec ses achats et son abonnement mensuel, l'utilisateur parraine aussi une association du réseau.

On peut payer ses courses via une appli CigoPay, ou retirer des billets dans 3 points de vente de Colmar. La monnaie locale la cigogne a été lancée à Mulhouse en juin 2021. Elle arrive donc aujourd'hui dans la cité de Bartholdi.

Il y a aussi les billets en cigogne © Radio France - Guillaume Chhum

Il y a depuis plus d'un an et demi, une cinquantaine d'utilisateurs réguliers sur le Haut-Rhin et autant de commerçants qui acceptent ce mode de paiement. Depuis le départ, ce sont un plus de 50.000 euros en cigogne ont été payés. L'objectif des responsables de cette monnaie locale est de faire au départ, une centaine d'adeptes sur Colmar. Les commerçants ont aussi pour mission de passer le flambeau à d'autres, pour qu'ils passent aussi en monnaie cigogne.

Dans le Bas-Rhin c'est le Stück la monnaie locale . On peut aussi payer en "radis" à Ungersheim, une commune du Haut-Rhin.

Liste des 13 enseignes où l'on peut payer en cigogne à Colmar et ses environs :

Auxine , Léléo , Biocoop Les Erlen , Taktik-éco , Brasserie du Grillen, Unis-cité, Coopérative Sonnenblüem, Boulangerie Bio Cézamie Logelbach, la Coop Les Oies Sauvages, Valérie Ginder - L’Être en soi Logelbach, Jardin Nature, Au Bon Stück à Orbey, Les jardins du poussin vert à Colmar