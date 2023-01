Monnaie locale : le soudaqui arrive bientôt à Perpignan

Créée il y a huit ans et déjà utilisée à Prades ou Céret dans des groupes locaux de producteurs agricoles ou artisanaux, la monnaie locale baptisée 'soudaqui' [sou d'ici, ndlr] made in Roussillon s'était mise en sommeil avec les confinements.

Mais grâce à une nouvelle équipe dirigeante, l'association qui assure sa bonne gestion, relance les billets colorés et prépare même leur arrivée à Perpignan.

Les premiers soudaqui devraient circuler dans la ville préfecture d'ici le printemps, d'abord du côté de la rue Foch. "Un groupe local s'est créé il y a peu et a réussi à convaincre de nouveaux professionnels déjà" précise Bruno Botet, membre de l'association qui promeut le soudaqui.

Une réunion d'information pour les commerçants et les producteurs est prévue le 23 janvier prochain (rendez-vous est donné à partir de 11h30 au Casal de Catalunya près du lycée Arago).

Prochaine étape : Elne

Et l'étape suivante pourrait bien être Elne selon Bruno Botet : "nous participons depuis le mois de juin au Mercat de la terra à Elne. Cela ne devrait pas se faire de suite mais nous avons de très bons retours de la population et de la mairie. On a de bonne chance de trouver des personnes prêtes à s'engager".

Une monnaie locale sert à favoriser la consommation en circuit court, dans sa ville ou son quartier. Aujourd'hui une soixantaine de producteurs ou de commerçants (recensement en cours) l'utiliseraient dans le département mais Bruno Botet l'assure, ils pourraient être plus nombreux encore si les collectivités territoriales jouaient le jeu : "la possibilité pour les agents d'une collectivité d'être partiellement payés en monnaie locale, permettrait de multiplier la masse monétaire de soudaqui et de multiplier les échanges. Une monnaie locale circule deux fois plus vite que l'euro"

Actuellement dans les Pyrénées-Orientales, entre 12 et 15 000 € circulent en billets de 1, 2, 5 ou 10 soudaqui. Et si les groupes locaux se développent, l'association pourrait bientôt éditer un billet de 20.

Il existe environ 82 monnaies locales en France.