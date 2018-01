Bayonne, France

La bataille judiciaire entre la ville de Bayonne et l’État n'aura pas lieu, pas pour l’instant en tout cas. Le Tribunal Administratif de Pau renonce à statuer sur le différent qui oppose la Ville et la sous-préfecture. L’administration ne veut pas que la ville utilise la monnaie locale basque, l'eusko et elle avait engagé une action devant la justice administrative.

L'administration s'est trompée de cible

La ville de Bayonne souhaite être la première en France à utiliser une monnaie locale au même titre que l’euro, par exemple pour verser des indemnités des élus ou des subventions aux associations. Pour la sous-préfecture, c'est hors de question. Mais le juge a estimé que l’État s’est trompé de cible en attaquant la délibération du conseil municipal. Il aurait dû remettre en cause le contrat qui lie la ville à l’association "euskal moneta". Toute la procédure tombe à l’eau, y compris le dossier au fond..