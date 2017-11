Monsainté à Chateaucreux, le quartier des extrêmes

C’est sans doute le quartier le plus paradoxal de la ville de Saint-Étienne, un secteur ultra moderne qui sort de terre et à quelques dizaines de mètres de là, une zone en totale décrépitude

Suite aux propos de Laurent Wauquiez sur les quartiers perdus de Saint-Étienne, France Bleu vous emmène chaque jour dans un quartier différent de la ville

Ce quartier de Chateaucreux, c’est le premier contact avec la ville quand vous descendez du train. Des grues, des immeubles en construction et le chantier de la 3em ligne de tram, tout laisse à penser que le Saint-Étienne de demain se réinvente ici.

Mais si au lieu de prendre la Tram pour le centre-ville, vous passez par les rues adjacentes, vous risquez de déchanter assez vite.

Deux rue plus loin en remontant vers la rue Ferdinand ou la rue Neyron. L’image n’est plus du tout la même.Visite sonore des lieux avec René un habitant du secteur

Des habitants bien conscients qu’on ne peut pas tout faire en même temps sur le quartier mais qui se sentent quand même un peu abandonnés

C est le cas de Cathy Carrassi, la gérante du bar restaurant "le Capriccio" situé au 13 de la rue Cugnot qui vit difficilement cette période de travaux dans la quartier

Il y a donc deux quartier dans le quartier……

L’ultra moderne qui fait son show et le très ancien qui risque d’attendre encore un bon moment son tour

Coté chantier justement, les chiffres donnent un peu le tournis. On est en train de construire deux hôtels ….. 160 000 mètres carrés de logements pour 2500 nouveaux habitants ….200 000 mètres carrés de bureaux, on attend 9000 emplois sur le secteur et on réaménage 40 000 mètres carrés d’espaces verts et publics ……tout cela à l’objectif 2020.

Les habitants regardent avec un peu de distance ce quartier qui est en train de changer sous leurs yeux, avec les nuisances qui accompagnent ce changement

Petit coup de patte en passant contre les promoteurs du projet qui ont donné des noms anglais à tous les bâtiments du nouveau centre.

Medic Center pour le futur centre médical, Cap City pour les logements, One Station pour les immeubles de bureau. Cette anglicisation était-elle bien nécessaire ?

Ceux qui travaillent dans ce quartier, en revanche ont l’impression de participer à une véritable aventure.

Du groupe casino : en passant par la BNP , AG2R , le quotidien Le Progrès ou l’ EFS établissement français du sang, ils ont relevé le challenge, il y a quelques années d’être des précurseurs en s’installant ici et aujourd’hui, ils voient avec satisfaction que leur pari fait des émules.Philippe est cadre d’une entreprise pionnière du quartier

Ce quartier de Chateaucreux est présenté par tous les promoteurs comme la chance de reconversion de Saint–Étienne vers le tertiaire. Des activités qui étaient sous représentées à l’orée des années 2000 par rapport à des villes de même importance.

Émission spéciale ce vendredi 1er décembre.

