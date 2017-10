Mont-de-Marsan : 1 300 fonctionnaires dans la rue pour plus de pouvoir d'achat

Ils dénoncent le gel de leur point d'indice, un pouvoir d'achat en berne ou encore le rétablissement d'un jour de carence : 1 300 fonctionnaires ont manifesté ce mardi à Mont-de-Marsan, pour réclamer des moyens pour les services publics.

"Les fainéants sont dans la rue et ils mettent le bordel", crie un militant CGT, en tête de cortège. Derrière lui, 1 300 fonctionnaires, enseignants, agents des collectivités territoriales, soignants, ont répondu à l'appel de l'intersyndicale. Ils manifestent contre le gel du point d'indice, le rétablissement d'un jour de carence et la suppression de 120 000 postes dans la Fonction publique sur l'ensemble du quinquennat.

Le mal-être du monde enseignant

Pour la première fois depuis dix ans, tous les syndicats de la Fonction publique appelaient à défiler. Les enseignants sont particulièrement nombreux à avoir répondu présent dans les Landes, ce mardi matin. L'Inspection académique estime à 29% le nombre de professeurs des écoles grévistes pour cette journée d'action. Ils réclament des moyens pour leurs écoles, comme Jérôme Lalague, directeur de l'école de Castets, privée de secrétaire administrative. Ils demandent aussi davantage de considération pour leur profession. "Je suis enseignant depuis 15 ans et chaque 1er janvier, je gagne moins que le 31 décembre, ne serait-ce que du fait de l'augmentation des cotisations", témoigne Jérôme Lalague. Il n'est pas syndiqué, n'a pas manifesté depuis 8 ans, mais là, il vient exprimer "un trop plein, un ras-le-bol, la lassitude et la colère mêlées".

Les générations qui entrent dans le métier d'enseignant n'ont plus le pouvoir d'achat des générations antérieures - Élise, professeur de français à Aire-sur-l'Adour

Un professeur des écoles à temps plein, avec 20 ans d'ancienneté, gagne environ 1 800 euros par mois. Ces dix dernières années, le quotidien des enseignants s'est dégradé. Il faut faire des choix et assumer une autre dégradation : celle de la perception de leur profession par les politiques et le grand public. "Ça se voit avec les candidats au concours de professeurs des écoles, ils sont de moins en moins nombreux", regrette Jérôme Lalague.

Plus de moyens pour l'hôpital

Les soignants et personnels administratifs des hôpitaux sont également bien représentés dans le cortège, pour dénoncer le manque de moyens accordés au monde de la santé. Nicolas Bordes, délégué CGT et infirmier à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Mont-de-Marsan, décrit "la fatigue" et la "lassitude" des soignants, "rappelés sur leurs jours de congés". "Je cumule 130 heures supplémentaires", explique-t-il. "Mais elles ne me seront pas rendues cette année, ni l'année prochaine d'ailleurs. En revanche, la fatigue, elle, est bien là. Et je risque de devenir un moins bon infirmer, un moins bon délégué syndical aussi", glisse-t-il dans un sourire. À quelques pas de là, Sylvie, aide-soignante, arbore fièrement son badge "Je suis une richesse".