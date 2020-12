Mont de Marsan : 10 femmes montent en 48h une boutique éphémère

10 artisanes-artistes se sont regroupées dans une boutique éphémère à Mont de Marsan pour les fêtes de fin d’année. 10 femmes présentent leurs créations : cela passe par des peintures, sculptures, photos, des cadeaux bien être, de la déco ou encore des bijoux. Ce projet a été lancé par Valérie Labadie, artisan fleuriste et Anne Battoue, artiste peintre. Elles ont rassemblé autour d’elles d’autres femmes.

La plupart des personnes qui ont adhéré sont des femmes : on a décidé de rester dans cette dynamique, de s’associer entre femmes, explique Valérie Labadie.

Valérie Labadie, l'une des porteuses du projet de la boutique éphémère Copier

Se regrouper et créer un pôle autour de l’artisanat local

Les participantes ont eu une période très calme ces derniers mois, même si certaines s’appuient sur le numérique avec leur propre site internet par exemple, et arrivent à travailler malgré tout. La plupart d’entre elles n’ont qu’un atelier et n’ont pas de visibilité en temps normal. Cette boutique éphémère leur donne la possibilité de présenter leurs produits avant les fêtes de fin d’année. L’organisation a été rapide, suite à l’annonce du gouvernement concernant l’ouverture des commerces dits « non essentiels ». L’équipe a dû s’activer pour accueillir les clients. Il a fallu ,en 48h, aménager l’espace de la boutique et la décorer.

La boutique, située au 63 Rue Léon Gambetta à Mont-de-Marsan, est ouverte jusqu’au 31 décembre.

Cette boutique éphémère, qui est une première pour les porteuses du projet, peut être amenée à se développer à l’occasion d’autres évènements au cours de l’année.



