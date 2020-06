Mont-de-Marsan : 300 000 euros de bons-d'achat offerts par la ville aux habitants

Des bons d'achat offerts par la ville, pour soutenir les commerçant du centre de Mont-de-Marsan (Landes). La mairie débloque 300 000 euros pour relancer l'activité du centre ville. Le principe est simple : vous dépensez 30 euros, et vous obtenez en échange un bon-d'achat de la même somme payé par la ville.

Des chèques de 10, 20 ou 30 euros

Sur la plateforme en préparation, il sera possible d'acheter directement ces bons-d'achats. "Il y a un effet levier, un multiplicateur par deux, précise le maire, Charles Dayot. 10 euros de bons-d'achat, c'est pour faire un achat de 20 euros. Puis 20 euros de bon-d'achat permettent d'acheter 40 euros, et enfin si vous avez un bon-d'achat de 30 euros, il est possible de dépenser finalement 60 euros."

Un plafond de 30€ est imposé par personne. "Le but est d'en faire profiter un maximum de Montois", explique le maire. Son souhait est avant tout d'attirer les clients dans les boutiques du centre-ville.

En profiter dans tous les types de boutiques

L'idée est de relancer le commerce dans le centre ville de Mont-de-Marsan, qui a souffert directement de l'épidémie du coronavirus et de la période de confinement. Ces bons seront utilisables dans tous les magasins du centre ville, "un centre-ville élargi", précise le maire de la ville, Charles Dayot. Vous pourrez en profiter dans des magasins de vêtements, mais aussi dans les commerces alimentaires, ou encore dans les librairies.

La plateforme sera mise en place mi-juin

Dès la moitié du mois du juin, une plateforme numérique sera disponible pour acheter ces bons-d'achat. Cette solution pour relancer l'économie de la ville a déjà été lancée dans près de 200 villes en France. Concernant Mont-de-Marsan, ces 300 000 euros de budget sont compris dans une enveloppe plus large d'un million d'euros, destinée à relancer l'économie de tous les commerçants de la ville, touchés gravement par la crise du coronavirus.