Mont-de-Marsan : 350 commerçants dans la rue pour réclamer leur réouverture

Ce lundi, 350 commerçants ont défilé dans les rues de Mont-de-Marsan, pour demander leur réouverture. Alors que certains espèrent rouvrir suite aux annonces du gouvernement prévues mardi, les restaurateurs et les cafetiers sont dans le flou total.

Ils étaient 350 dans les rues de Mont-de-Marsan, ce lundi 23 novembre, pour crier leur colère. Les commerçants, obligés de fermer pendant le confinement, se sont retrouvés à 15 heures devant les Arènes, avec des banderoles, des pancartes, et tous vêtus de noir pour symboliser la mort de leurs commerces. Tous réclament une réouverture rapide.

Dans la foule, des restaurateurs et cafetiers marchaient aux côtés de libraires, coiffeurs, forains, vendeurs de vêtements. "C'est un seul et même combat", explique une manifestante. Mardi, le gouvernement pourrait annoncer une réouverture des commerces dits "non-essentiels", mais pour l'instant aucune information concernant les restaurateurs et les cafetiers.

Une délégation de restaurateur était attendue à la préfecture de Mont-de-Marsan © Radio France - Lou Bourdy

Le cortège a démarré devant les Arènes, pour se diriger vers la préfecture. Une délégation de restaurateurs y était attendue. Samedi matin, plus de 400 commerçants avaient manifesté dans les rues de Dax.