Mont-de-Marsan : des étudiants se lancent dans des maraudes avec des produits locaux

Sacs à la main, les membres de Territoire Solidarité parcourent les rues de Mont-de-Marsan pour distribuer des sandwichs aux personnes dans le besoin. Une maraude, en apparence comme toutes les autres, à la différence que les aliments sont tous locaux. "Je me suis régalé avec ton sandwich !", lance Kévin, à la rue depuis un an_, cela se voit que ce sont des produits frais et fait-maison._" Antoine Darrieutort, 21 ans, président de l'association, a le sourire : "Cela nous conforte dans le fait de faire des maraudes et de continuer à en faire, on est content, ils sont contents, c'est parfait."

Valoriser les produits locaux

La distribution alimentaire est très bien accueillie face à des températures qui vont progressivement diminuer. "Nous, on est dehors, c'est bientôt l'hiver, et voir des personnes qui pensent à nous, c'est cool", remercie Kévin, gilet de sport sur les épaules. Comme lui, six à huit personnes vont bénéficier d'un repas. L'opération s'organise tous les samedis et se prépare dans les allées du marché Saint-Roch, au centre-ville. "Là, on va prendre des légumes pour faire des soupes, avec l'hiver qui approche, cela va donner de la chaleur aux sans-abris", décrit Antoine Darrieutort, devant les étales, là plupart du temps, les repas distribués sont faits avec des produits industriels, et cela se ressent."

L'initiative est applaudie par les producteurs locaux. Pour l'instant, Territoire Solidarité finance ses courses avec les dons et les cotisations des quelques bénévoles. L'association envisage par la suite de nouer des partenariats avec des producteurs locaux, notamment pour récupérer les invendus à la fin des marchés.