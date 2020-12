Mont-de-Marsan : Family Sphere ouvre une agence de garde d'enfants, et elle recrute

Family Sphère est un réseau d'agences, spécialisé dans la garde d'enfant à domicile. Après Dax en 2017, la société continue à s'implanter dans les Landes. Une nouvelle agence vient d'ouvrir ses portes à Mont-de-Marsan, et en plus elle recrute !

Après plusieurs implantations en Nouvelle-Aquitaine, Family Sphere ouvre une nouvelle agence au cœur de Mont-de- Marsan. L’équipe, emmenée par Céline Cazenabe, accueille de façon personnalisée les familles à la recherche d’un mode de garde pour cette année scolaire particulièrement chamboulée par la crise sanitaire. Nounous à domicile pour les plus jeunes, sorties d’écoles, gardes ponctuelles ou régulières... Toutes les formules sont possibles.

En 2017, Céline Cazenabe sautait le pas et ouvrait sa première agence Family Sphere à Dax. L’ouverture de l’agence de Mont-de-Marsan s’inscrit dans la continuité de son projet de reconversion. Originaire des Landes, après un BTS en comptabilité, Céline a travaillé au sein d’un cabinet comptable, puis en tant que gérante associée dans un salon de coiffure employant 10 personnes à Dax. A la recherche d’un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et souhaitant apporter son aide aux familles, étant elle-même maman de 2 jeunes filles de 15 et 17 ans, c’est tout naturellement qu’elle s’est tournée vers Family Sphere pour créer son entreprise. Aujourd’hui, Céline compte plus d’une centaine de familles clientes et 70 nounous dans son agence de Dax.

Family Sphere recrute des nounous dans les Landes

Pour son ouverture à Mont-de-Marsan, l'agence Family Sphere recherche des nounous.

Les profils recherchés sont :

Des personnes diplômées

Des personnes ayant de l'expérience dans la petite-enfance

Des nounous retraitées, à la recherche d'un complément de revenus

Pour plus d'informations sur les postes à pourvoir, cliquez ICI.

